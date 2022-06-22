Son Dakika! Türk ve Rus heyetleri arasındaki Tahıl Koridoru Zirvesi, Moskova'da gerçekleşti! Görüşme sonrası Türk kuru yük gemisi Ukrayna'dan ayrıldı
Haberler.com - Gözde Nur Bayar - Dünya
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Son dakika! Tahıl yüklü gemilerin Ukrayna'dan çıkışı için yürütülen diplomasi kapsamında Türk ve Rus askeri heyetleri Moskova'da görüştü. Toplantının olumlu geçtiği bildirilirken Mariupol'dan ayrılan ilk yabancı gemi 'Azov Concord' isimli Türk kuru yük gemisi oldu.
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