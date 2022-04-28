Son Dakika: Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir apartmanı hava saldırısıyla vurdu - Haberler

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Son Dakika: Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir apartmanı hava saldırısıyla vurdu

Haberler.com - Erdem Aksoy - Dünya
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Son dakika: Rusya-Ukrayna savaşı 63. gününde devam ederken Rus güçleri, bu kez Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir apartmana hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonrasında bölgeden dumanlar yükselirken, olayda sırasında çevrede sivillerin bulunduğu da belirtildi. Kiev Belediye Başkanı Kliçko, "BM Genel Sekreteri Kiev'de bulunuyorken Rusya hava saldırısıyla başkenti vurdu" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında üçüncü aya girilirken savaştaki yoğun çatışmalar, Ukrayna'nın güneyindeki ve doğusunda bölgelerinde devam ediyordu. Ancak Rus güçleri, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir apartmana hava saldırısı düzenledi. Saldırı sırasında bölgede sivillerin bulunduğu ve trafiğin akış halinde olduğu bildirildi.

BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES, ZELENSKİ İLE KİEV'DE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Rusya seyahatinin ardından Zelenski ile görüşmek için bugün Kiev'e ziyaret etmişti. Olayla ilgili açıklama yapan Kiev Belediye Başkanı Kliçko, "BM Genel Sekreteri Kiev'de bulunuyorken Rusya hava saldırısıyla başkenti vurdu" dedi.

Son Dakika: Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir apartmanı hava saldırısıyla vurdu

GUTERRES'İN UKRAYNA ZİYARETİ

Rusya'ya gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Ukrayna'ya geçen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesinden önce Rusya'nın yoğun bombardımanlarına maruz kalan bölgeleri ziyaret etmişti. Guterres'in ilk durağı, Kiev'in kuzeybatısındaki Borodyanka oldu. Guterres'in Borodyanka ve Bucha'dan sonra üçüncü durağı Irpin oldu. Guterres, daha sonra Zelenskiy ile görüşmek üzere başkent Kiev'e dönmüştü.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Ukrayna, Rusya, Kiev, Dünya, Güncel, Haberler

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