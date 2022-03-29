Son Dakika: Rusya'dan İstanbul'daki müzakere sonrası açıklama: Diyalog için Kiev ve Çernihiv'de operasyon duracak

Dünyanın dikkatle takip ettiği Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta bugün çok önemli gelişmeler yaşandı. İki ülke heyetleri, Dolmabahçe'de bir araya geldi. Sabah 10.30'da başlayan müzakereler 4 saat sürdü. Görüşmelerin bitmesiyle birlikte Ukrayna ve Rusya heyetleri de art arda açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'Yİ GARANTÖR OLARAK GÖRMEK İSTİYORUZ"

İstanbul'da Rus heyetiyle görüşmelere katılan Ukraynalı müzakereci Arakhamia, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkeyi garantör ülke olarak görmek istediklerini söyledi. Sadece resmi bir onay beklediklerini söyleyen Ukrayna heyeti, bu sistem kapsamında Ukrayna'nın gelecekteki güvenliğinin garanti altına alınmasını istediklerini belirtti.

"GARANTÖRLER DESTEK SAĞLARSA ANLAŞMAYI KABUL EDECEK DURUMA GELİRİZ"

Heyet, "Bizim temel talebimiz bunların çok net yasal açıdan güvenlik bağlayıcı garantileri olması gerektiği. Saldırı olursa 3 gün içinde istişarelerin gerçekleştirilmesi gerekir, böyle bir senaryoda garantör ülkelerin bize destek sunması gerekir . Temel talebimiz bu şekildedir. Ukrayna bu anlaşmayı kabul edecek bir duruma gelecektir o zaman tarafsızlık statüsü kabul edilecektir" ifadelerini kullandı.

"LİDERLERİN GÖRÜŞMESİ İÇİN YETERLİ"

Ukraynalı müzakereci Podolyak da, müzakere sonucunda gelinen önemli nokta hakkında bilgi verdi. Podolyak, "Bugünkü görüşmenin sonuçları liderler seviyesinde bir görüşme yapılması için yeterlidir" dedi.

"KİEV VE ÇERNİHİV'DE OPERASYONLAR AZALACAK"

Müzakerede 8 madde üzerinde anlaşılma sağlandığını açıklayan Rusya tarafı da bu maddelere ilişkin bilgi verdi. İstanbul görüşmelerine katılan Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Fomin, Kiev ve Çernihiv yönlerinde askeri eylemlerini azaltmaya karar verdiklerini duyurdu.

"GÖRÜŞMELER YAPICI GEÇTİ"

Rus heyetinden Vladimir Medinskiy de, yaptığı açıklamada, "Görüşmeler yapıcı geçti" ifadelerini kullandı.