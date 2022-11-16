Son Dakika! Polonya'ya düşen füze hangi ülkeye ait? NATO dünyayı tedirgin eden tartışmaya noktayı koydu

Son dakika! Dün akşam Polonya'nın Ukrayna sınırında bir köye düşen füze ile 2 sivilin hayatını kaybetmesi dünyayı ayağa kaldırdı. Gözlerin çevrildiği Rusya, saldırıyla bir alakaları olmadığını açıklarken NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Polonya'ya düşen füze büyük ihtimalle Ukrayna'nın hava savunma sistemi kaynaklı ama herhangi bir kasıt yok." dedi.

Dün akşam Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir füzenin düştüğü ve iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Polonya medyasında yer alan haberlere göre, bölgede şiddetli bir patlama yaşandı.

RUSYA İDDİALARI YALANLADI

Yaşanan olay dünyayı ayağa kaldırırken tüm gözler, Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya'ya çevrildi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus askeri güçlerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki eylemleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik dün gerçekleştirdiği füze saldırılarına değinen Konaşenkov, "Bu saldırılar, sadece Ukrayna topraklarında ve Ukrayna-Poloya sınırından 35 kilometre uzaklıkta bulunan hedeflere yönelik yapıldı. Polonya'da dün Przewodow yerleşim birimindeki enkaz ile ilgili yayılan fotoğraflardaki füzelerin parçalarının, Ukrayna Hava Kuvvetlerinin S-300 hava savunma sistemine ait unsurlar olduğu Rus askeri savunma uzmanlarca tanımlandı. Ukrayna'da çeşitli kaynakların ve yabancı yetkililerin Przewodow'a Rus füzelerinin düştüğü yönündeki açıklamalar, durumun gerginleştirilmesi amacıyla kasıtlı provokasyondur." dedi.

NATO: FÜZE UKRAYNA'DAN GELDİ AMA KASIT YOK

Yaşananlar sonrasında acil olarak toplanan NATO'nun gündeminde de Polonya'ya düşen füze vardı. Toplantı sonrasında kameralar karşısına geçen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Elimizdeki kanıtlar bunun kasıtlı bir saldırı olmadığını gösteriyor. Rusya'nın herhangi bir şekilde NATO'ya karşı saldırıya hazırlandığına dair işaret yok. Polonya'daki patlama büyük ihtimalle Ukrayna hava savunma sistemine ait bir füze nedeniyle oldu. Ama burada kasıt yok, Polonya'daki olay Ukrayna'nın hatası değil. Rusya bu anlamsız savaşı durdurmak zorunda. NATO ortakları tetikte, sakin ve yakın koordine durumda olmamız gerektiği konusunda uzlaştı. Ukrayna savaşının NATO topraklarında sonuçları olabilir" dedi.

"RUSYA'NIN NATO'YA KARŞI BİR SAVAŞ AMACI OLMADIĞINI GÖRÜYORUZ"

Stoltenberg açıklamalarına şöyle devam etti: "Bu olay Ukrayna'daki savaşın ne kadar tehlikeli bir durum yarattığını gösterdi. İttifakın doğu kanadındaki varlığımızı zaten arttırmıştık. Ama diğer yandan da bu olayın kasıtlı bir saldırı olduğuna dair işaret yok. Rusya'nın NATO müttefiklerine karşı bir savaş amacının olmadığını görüyoruz. Bu bölgede aktif hava savunma sistemleri zaten mevcut. Nöbet tutan, devriye gezen birliklerimiz var. Ön bulgular, bunun büyük ihtimalle Ukrayna hava savunma füzesinin patladığı ve düştüğü yönünde"

POLONYA: TALİHSİZ BİR KAZA

Polonya Cumhurbaşkanı Duda ve Başbakanı Morawiecki de dün ülke sınırlarına düşen füzeyle ilgili açıklama yaptı. Polonya Cumhurbaşkanı, füzenin büyük olasılıkla Ukrayna hava savunma sistemine ait olduğunu söyledi. Duda,füzenin Rus yapımı olduğunu, Rusya'dan ateşlendiğine dair ellerinde bir kanıt olmadığını belirtti. Soruşturmanın Polonya ve NATO tarafından yürütüldüğüne işaret eden Polonya Cumhubaşkanı, "Polonya'ya kasıtlı bir uluslararası saldırı olduğuna dair bir işaret yok, büyük ihtimalle talihsiz bir kaza." açıklamasını yaptı.

Polonya Başbakanı Morawiecki de "Rusya'ya karşılık veren Ukrayna kuvvetleri, kendilerini savunmak için füze fırlattı. Bunlardan biri yanlışlıkla Polonya topraklarına düştü." dedi.