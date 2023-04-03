Son Dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Finlandiya salı günü NATO üyesi olacak

Finlandiya'nın NATO'ya üye olmak için başvuru yapması sonrasında Türkiye, bu duruma onay vermeyeceğini ve baız şartların yerine getirilmesi gerektiğini açıklamıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ONAYLADI

İki ülke arasındaki süreç sonunda tatlıya bağlandı ve geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö'yü Beştepe'de ağırladı. Görüşmeden, Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay kararı çıkarken Erdoğan, "Eş zamanlı olarak üçlü muhtırayı imzalamak suretiyle Türkiye'nin haklı güvenlik kaygılarının giderilmesi gerektiğini kayıt altına almıştık. Finlandiya'nın üçlü muhtıradaki taahhütlerini yerine getirmek için samimi ve somut adımlar attığını gördük. Gösterdiği hassasiyet ve kaydedilen mesafeye binaen Finlandiya'nın NATO'ya katılımının Meclis'te onay sürecini başlatmaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö - Cumhurbaşkanı Erdoğan

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Ardından da Kuzey Atlantik Antlaşmasına (NATO) Finlandiya Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokol'ün onaylanmasına ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

"TÜRKİYE, ONAY VEREN SON ÜLKE OLDU"

Bu gelişmenin ardından Finlandiya yarın resmen NATO'nun 31. üyesi oluyor. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Finlandiya salı günü NATO üyesi olacak. Türkiye, Finlandiya'nın üyeliğini onaylayan son ülke oldu.Bu adım Finlandiya'yı daha güvenli yapacak. Buna bağlı olarak İsveç de daha güvenli hale gelecek" ifadelerini kullandı.