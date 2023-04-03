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Son Dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Finlandiya salı günü NATO üyesi olacak

Dünya Haberleri

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay verdiğini açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Finlandiya salı günü NATO üyesi olacak." ifadelerini kullandı.

Finlandiya'nın NATO'ya üye olmak için başvuru yapması sonrasında Türkiye, bu duruma onay vermeyeceğini ve baız şartların yerine getirilmesi gerektiğini açıklamıştı.

İki ülke arasındaki süreç sonunda tatlıya bağlandı ve geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö'yü Beştepe'de ağırladı. Görüşmeden, Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay kararı çıkarken Erdoğan, "Eş zamanlı olarak üçlü muhtırayı imzalamak suretiyle Türkiye'nin haklı güvenlik kaygılarının giderilmesi gerektiğini kayıt altına almıştık. Finlandiya'nın üçlü muhtıradaki taahhütlerini yerine getirmek için samimi ve somut adımlar attığını gördük. Gösterdiği hassasiyet ve kaydedilen mesafeye binaen Finlandiya'nın NATO'ya katılımının Meclis'te onay sürecini başlatmaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Finlandiya salı günü NATO üyesi olacakFinlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Ardından da Kuzey Atlantik Antlaşmasına (NATO) Finlandiya Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokol'ün onaylanmasına ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu gelişmenin ardından Finlandiya yarın resmen NATO'nun 31. üyesi oluyor. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Finlandiya salı günü NATO üyesi olacak. Türkiye, Finlandiya'nın üyeliğini onaylayan son ülke oldu.Bu adım Finlandiya'yı daha güvenli yapacak. Buna bağlı olarak İsveç de daha güvenli hale gelecek" ifadelerini kullandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Finlandiya Nato Dünya Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (5)

Ercan akdeniz:

İsveç çok şımarık Finlandiya, Türkiye ile daha uyumlu bir ülke

Cevap Yaz624Yayından Kaldır
Ali Kelesoglu:

Merak etme seçimler geçsin, Akparti kazanırsa ilk iş İşveç ile daha önce dediklerini unutup onu da NATO ya aldırmak, şuan akıllarınca iç siyaset malzemesi yapıyorlar

2018Yayından Kaldır
Ahmet Say:

Biz istersek olur istemezsek olmaz

Cevap Yaz119Yayından Kaldır
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