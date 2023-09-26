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Son Dakika: Karabağ'da bir yakıt deposunda meydana gelen patlamada 20 kişi hayatını kaybetti, 290 kişi yaralandı

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Son dakika: Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde bir benzin depolama alanında meydana gelen patlamada 20 kişi hayatını kaybetti, 290 kişi de yaralandı.

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde, Hankendi-Askeran yolu yakınlarında bir benzin depolama alanında meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangında 20 kişinin öldüğü, 290 kişinin yaralandığı bildirildi.

Son Dakika: Karabağ'da bir yakıt deposunda meydana gelen patlamada 20 kişi hayatını kaybetti, 290 kişi yaralandı

BÜYÜK PATLAMA MEYDANA GELDİ

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, akşam saatlerinde Hankendi yakınlarında, Askeran yolu üzerinde bulunan benzin depolama tesisinde patlama meydana geldi.

Son Dakika: Karabağ'da bir yakıt deposunda meydana gelen patlamada 20 kişi hayatını kaybetti, 290 kişi yaralandı

TÜM HASTANELER ACİL DURUMA GEÇTİ

Karabağ'daki Ermeni temsilcileri, patlama ve sonrasında çıkan yangın sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu belirtti. Hankendi'deki tüm hastaneler acil duruma geçerken, yaralı sayısının 300'e yaklaştığı, ölenlerin sayısının ise 20 olduğu öğrenildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

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