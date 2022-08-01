Libya'da akaryakıt tankeri patladı: 7 ölü, 51 yaralı Libya'da bir akaryakıt tankerinin devrilmesinin ardından meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi ise yaralandı. Facia sonrası bölgeden servis edilen görüntüler olayın vahametini gözler önüne serdi. Bugün Libya'nın Bint Baya bölgesinde sabahın erken saatlerinde bir akaryakıt tankeri devrildikten sonra patladı. Meydana gelen patlamada, tankerden sızan yakıtı toplamak için olay yerine gelen 7 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin ise yaralandığı belirtildi. GÖRÜNTÜLER KORKUNÇ Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Libya Sağlık Bakanlığı'na yaralıların durumunu takip etme ve yararlıları hastaneye sevk etmek için helikopter gönderme talimatı verdi. Bölgeden gelen görüntüler ise endişe yarattı. İşte kaza sonrası çekilen kareler: İhlas Haber Ajansı / Dünya Libya Hassas İçerik Dünya Haberler

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