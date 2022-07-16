Fransa'da orman yangınları söndürülemiyor! Binlerce hektar arazi küle döndü, binlerce kişi tahliye edildi

Fransa'nın Gironde bölgesinde iki farklı noktada alevlerle mücadele sürüyor. Bölgedeki en şiddetli yangının yaşandığı ve yolların giriş çıkışlara kapatıldığı Landiras kasabası civarındaki yangın nedeniyle insanlar evlerinden tahliye ediliyor. Alevler sadece bu bölgede şu ana kadar 4 bin 200 hektarlık alanı küle çevirdi.

ALEVLER EVLERE DE SIÇRADI

Arcachon Körfezi bölgesindeki La Teste-de-Buch'ta yer alan Dune du Pilat kum tepesi yakınlarındaki yangın da henüz kontrol altına alınamadı. Bölgedeki 3 bin 100 hektarlık arazi kül oldu. Alevler nedeniyle 3 ev ve 2 restoran kullanılamaz hale geldi.

9 UÇAK, BİN İTFAİYECİ GÖREVDE

İki noktadaki söndürme çalışmaları 9 uçak ve bin itfaiyeciyle devam ederken, şu ana kadar toplam 11 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

İşte bölgeden kareler;

İhlas Haber Ajansı / Dünya