Son Dakika! G7'den Rusya'ya karşı yeni yaptırım kararı! Petrol ihracatını tamamen kesiyorlar

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişimi devam ederken, dünya ülkeleri de Rusya'nın savaşı durdurmasına yönelik yaptırımlarını kademeli olarak artırıyor. Avrupa Birliği ülkelerinin Rusya'dan gaz alımını kesme düşüncelerinin ardından bu kez de G7 ülkelerinden dikkat çeken bir hamle geldi.

PETROL İHRACATINI TAMAMEN KESECEKLER

G7 ülkeleri, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi kapsamında Rusya'dan petrol ihracatını kademeli olarak bitireceklerini ya da tamamen keseceklerini duyurdu. ,

PUTİN'DEN ÇOK KONUŞULACAN RUBLE KARARI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1 Nisan itibarıyla gaz anlaşması taraflarının ödemelerini ruble ile yapmasını şart koşan kararnameyi imzalamış ve bu koşula uymayanların anlaşmalarının durdurulacağını söylemişti. Almanya, Fransa ve İngiltere bu talebi yerine getirmeyeceklerini açıklamış, diğer AB üyesi ülkeler de bu karara katılmıştı. Ardından geçtiğimiz hafta Rusya ruble ile ödeme yapmayı reddeden Polonya ve Bulgaristan'a doğal gaz akışını durdurdu.

ABD PETROL, GAZ VE KÖMÜR İTHALATINI YASAKLADI

ABD, Ukrayna'nın yaptırımların genişletilmesi çağrısında bulunmasının ardından Rusya'dan petrol, gaz ve kömür ithalatını tamamen yasakladığını duyurdu.

RUSYA, EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ PETROL ÜRETİCİSİ

Rusya, ABD ve Suudi Arabistan'ın ardından dünyanın üçüncü büyük petrol üreticisi. Rusya'nın her gün ihraç ettiği yaklaşık beş milyon varil ham petrolün yarısından fazlası Avrupa'ya gidiyor. Rus ithalatı, toplam İngiltere petrol talebinin yüzde 8'ini oluşturuyor. 2020'de petrol arzının yaklaşık yüzde 3'ünü Rusya'dan karşılayan ABD ise ülkeye daha az bağımlı.