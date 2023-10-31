Son Dakika: Erdoğan: İsrail ile Filistin arasında bir an önce ateşkes sağlanmalı, Uluslararası Barış Konferansı düzenlenmeli

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki katliamına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail ile Filistin arasında bir an önce ateşkes sağlanmalı, Uluslararası Barış Konferansı düzenlenmeli." diyerek Gazze için bir kez daha çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kritik Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Gündemine İsrail'in Gazze'deki katliamını alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir kez daha ateşkes çağrısı yaparak, "İsrail ile Filistin arasında bir an önce ateşkes sağlanmalı, Uluslararası Barış Konferansı düzenlenmeli." dedi.

"İSRAİL İNSANLIK SUÇU İŞLİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye sürdürdüğü hava saldırılarına tepki gösteren Erdoğan, "İsrail 25 gündür tüm insanlığın gözleri önünde insanlık suçu işliyor." ifadelerini kullandı.

"ULUSLARARASI BARIŞ KONFERANSI DÜZENLENMELİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail ile Filistin arasında bir an önce ateşkes sağlanmalı, Uluslararası Barış Konferansı düzenlenmeli." diyerek Gazze için bir kez daha çağrıda bulundu.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de el-Kassam Tugaylarının elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetti.

GAZZE'DE 8 BİN 525 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 542'si çocuk, 2 bin 187'si kadın olmak üzere 8 bin 525 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 bin 643 kişinin yaralandığını bildirdi. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 124 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı. İsrail bombardımanında Gazze'de 35, Lübnan'da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

ABLUKA ALTINDAKİ KENTİ İSRAİL BOMBALARI VURUYOR

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi. İsrail ordusu, 26 Ekim'de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırının dozunu daha da artırdı. Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.