Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları sonuç verdi! Barış müzakereleri İstanbul'da yapılacak

Ukrayna ve Rusya arasındaki 24 Şubat'ta başlayan savaş 32. gününde de devam ediyor. Şimdiye kadar gerçekleşen barış müzakerelerinde ise bir sonuç çıkmadı. İki ülkenin heyetleri ilk üç görüşmeyi yüz yüze gerçekleştirdikten sonra telekonferans yoluyla çevrim içi olarak müzakerelere devam etmeye karar vermişlerdi.

28-30 MART TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞECEK

Ukrayna'nın müzakere heyetinde yer alan parlamento üyesi David Arakhamia sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna-Rusya arasındaki devam eden müzakerelerin bir sonraki turunun 28-30 Mart tarihlerinde Türkiye'de yapılacağı duyurarak, "Bugün videokonferans yoluyla yapılan müzakerelerde, bir sonraki turun yüz yüze olarak 28-30 Mart tarihlerinde Türkiye'de yapılmasına karar verildi. Ayrıntılar daha sonra gelecek" ifadelerini kullandı.

YÜZ YÜZE YAPILACAK

Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky ise yaptığı açıklamada, "Bugün Ukrayna tarafı ile videokonferans yoluyla yapılan görüşmelerde bir sonraki turun 28-30 Mart tarihlerinde yüz yüze gerçekleşmesi kararı alındı" dedi.

ERDOĞAN VE PUTİN TELEFONLA MÜZAKERELERİ GÖRÜŞTÜ

Bu gelişmelerin ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve müzakere süreçleri ele alındı.

MÜZAKERELER İSTANBUL'DA YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin ve barışın bir an evvel tesis edilmesinin ve bölgedeki insani durumun iyileştirilmesinin gerekliliğini vurgulayarak, bu süreçte Türkiye'nin her türlü katkıyı vermeye devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kaldı.