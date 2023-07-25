Son Dakika: Birleşmiş Milletler, kutsal kitaplara yönelik şiddeti uluslararası hukukun ihlali olarak kabul etti

Son dakika: İsveç ve Danimarka gibi ülkelerde Kur'an-ı Kerim ve Tevrat'ın yakıldığı protestoların yankıları devam ederken, Birleşmiş Milletler'den bu tarz eylemleri "ifade özgürlüğü" olarak gören hükümetleri zora sokacak bir adım geldi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, kutsal kitaplara yönelik şiddeti uluslararası hukukun ihlali olarak tanıyan karar tasarısını kabul etti.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, kutsal kitaplara yönelik şiddeti uluslararası hukukun ihlali olarak tanıyan karar tasarısını kabul etti.

BM HAREKETE GEÇTİ

İsveç'te Rasmus Paludan ve Irak asıllı Salwan Momika'nın Kur'an-ı Kerim'i yaktığı provokasyonların ardından benzer bir dizi eylem de geçtiğimiz günlerde Danimarka'da gerçekleşti. Kutsal kitaplara yapılan saldırıların ardından Birleşmiş Milletler harekete geçti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, kutsal kitaplara yönelik şiddeti uluslararası hukukun ihlali olarak tanıyan karar tasarısını kabul etti.

İSVEÇ'TE KURAN YAKMA PROVOKASYONLARI

Danimarkalı aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan, 2022'de Paskalya tatili boyunca Malmö, Norköpin, Jönköping ve başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü. Paludan'ın durdurulmasını isteyen göstericiler, yollarda lastikler yakarak polise taşlarla saldırmıştı. Çıkan olaylarda 104 polis ve 14 gösterici yaralanmış, 20 polis aracı yakılarak tahrip edilmişti.

İsveç'in başkenti Stockholm'de 21 Ocak'ta Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

KURBAN BAYRAMI'NIN İLK GÜNÜNDE BİR PROVOKASYON DAHA

Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika, 28 Haziran'da, Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.

DANİMARKA'DA DA BENZER EYLEMLER YAPILIYOR

Danimarka'daki İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli grubun üyeleri bugün önce Mısır'ın, daha sonra da Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı. İslam'a hakaret içeren sloganlar atan ve İslam karşıtı pankart açan grup üyeleri, Kur'an-ı Kerim'i yakma anını, sosyal medya hesaplarından canlı paylaştı.

Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde 22 Temmuz'da Kur'an-ı Kerim'i yakan grup, 24 Temmuz'da sırasıyla İran ve Irak'ın Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i yakmıştı. Grup, daha önce Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'e saldırı düzenleyerek, İslam'a hakaret etmişti.

Danimarka, 22 Temmuz'da ve 24 Temmuz'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınadığını belirten açıklamalarda bulunmuştu.