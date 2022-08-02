Son Dakika: ABD'nin uçağının Tayvan'a inmesinin ardından Çin'e ait savaş uçakları Tayvan Boğazı'nı geçti
Son dakika: ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'yi ve beraberindeki Kongre heyetini taşıyan uçağın Tayvan'a iniş yapmasının ardından Çin'den karşı hamle geldi. Çin'e ait savaş uçakları Tayvan Boğazı'nı geçti.
- Güncelleme:
Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Asya ziyaretleri kapsamında Tayvan'ı da ziyaret bölgesine eklemesi ABD ile Çin arasındaki gerilimi artırdı. Söz konusu ziyaret Tayvan yerel saatiyle bugün 22.45'te gerçekleşti.
GÜNEY ÇİN DENİZİ GÜZERGAHINA GİRMEDİ
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'yi taşıyan Boeing C-40C tipi SPAR19 adlı özel uçak Tayvan'a indi. Pelosi'nin uçağı Güney Çin Denizi güzergahına girmedi. Destinasyon özelliğini kapatan uçak Filipinler Denizi güzergahını kullandı.
YEREL SAATLE 22.45'TE İNİŞ YAPTI
Pelosi'nin uçağı, yerel saatle salı gecesi 22.45'te (TSİ 16.45) Taipei Songshan Havalananı'na iniş yaptı.