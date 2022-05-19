Son Dakika! ABD Başkanı Biden: İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini en güçlü şekilde destekliyoruz - Haberler

Dünya, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik için attığı ve atacağı adımlara kilitlenirken, Türkiye iki ülkenin de terör örgütlerine verdiği destek nedeniyle NATO üyeliklerine karşı çıkıyor. Tüm bu gelişmeler yaşanırken bugün Beyaz Saray'da dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti.

"FİNLANDİYA VE İSVEÇ, NATO'NUN TÜM ŞARTLARINI KARŞILIYOR"

İsveç ve Finlandiya liderlerini Beyaz Saray'da ağırlayan ABD Başkanı Joe Biden görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini en güçlü şekilde destekliyoruz. İki güçlü müttefikin katılımı savunmamızı güçlendirecek. Finlandiya ve İsveç NATO'nun tüm şartlarını karşılıyor. Senato onayı için süreci başlatıyorum" ifadesini kullandı.

"ABD KONGRESİ'NDE İKİ ÜLKENİN NATO ÜYELİĞİNE İLİŞKİN SÜRECİ BAŞLATIYORUM"

İki ülkenin NATO üyelikleriyle ilgili olarak çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Biden, "Görüşmelerimiz çok daha önceden başlamıştı. Sayın Niinisto ile Aralık ayında görüşmüştük. Ocak ayında ve Ukrayna işgali sonrasında da sayın Niinisto ile Beyaz Saray'da da görüştük. Kendisiyle bu vahşi savaşı ve Avrupa'da yol açtığı sonuçları görüştük. Oval ofiste beraberken telefonu kaldırdık ve sayın Başbakanı aradık. Ve üçümüz birlikte konuştuk. Kendilerini bugün Beyaz Saray'a davet ettim ve gerçekten her adımda son derece yakın bir iş birliği ve temas içinde içerisindeyiz. NATO kararını verirken de kendilerini ABD'nin en güçlü desteğine sahip olduklarını söylemekten şeref duyuyorum. Bugün ABD Kongresi'nde NATO'ya her iki ülkenin de üye olması için süreci başlatıyorum. Ve böylece senatonun en kısa sürede Washington anlaşmasına yeni imzaların atılması ve onayın verilmesi için süreci başlatıyorum" dedi.

"İSVEÇ VE FİNLANDİYA'YA SORUMLULUĞU KABUL ETTİKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'yu çok daha güçlü hale getireceğini belirten ABD Başkanı Biden, "Sadece askeri kapasiteleri ve güçlü demokrasileriyle değil güçlü ve birlik halindeki bir NATO aynı zamanda ABD'nin de güvenliğinin bel kemiğini oluşturmaktadır. NATO'ya katılan müttefikler kutsal bir bağlılık yemini ederler. Birine yapılmış bir saldırı hepsine yapılmış sayılır. 5'inci madde bunu gerektirir. İsveç ve Finlandiya'ya bu sorumluluğu kabul ettikleri için teşekkür ediyorum ve bütün halklarımız fayda sağlayacaklar. Bu konuda birlikte çalışarak tetikte olmak ve ortak güvenliğimizi sağlamak konusunda her türlü saldırganlığa karşı Finlandiya ve İsveç'in karşı karşıya kalacağı tüm risklere karşı birlikte tetikte olacağımız konusunda fikir birliğine vardık" diye konuştu.

"NATO'YA KATILAN YENİ ÜYELER HİÇBİR ULUSA TEHDİT DEĞİLDİR"

Biden sözlerini şöyle sürdürdü; "Açık söyleyeyim, NATO'ya katılan yeni üyeler hiçbir ulusa tehdit değildir ve hiçbir zaman da olmamıştır. NATO'nun amacı savunmaktır, saldırganlığa karşı savunma amaçlıdır NATO. Kimse yanlışa kapılmasın, bu tarihi günün anlamını kimse yanlış anlamasın. Saldırı karşısında NATO hiçbir zaman zayıflamamıştır, bölünmemiştir, her zamankinden daha birlik halindedir. İsveç ve Finlandiya'nın NATO talebi hepimizin daha da güçlü olmasını sağlayacaktır."