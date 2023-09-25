Sokağa inen göstericilerden Paşinyan'a rest: 3 gün içinde tüm Ermenistan felç olacak

Azerbaycan'ın Karabağ'a yönelik operasyonu ve ateşkesin ardından yüzlerce Ermeni, Erivan sokaklarını yangın yerine çevirdi. Ülke genelinde itaatsizlik eylemi ilan eden göstericiler, "3 gün içinde tüm Ermenistan felç olacak" tehdidi savurdu. 8 üst düzey komutanın darbe girişiminde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından konuşan Paşinyan, isim vermeden Rusya'ya göndermede bulundu.

Azerbaycan'ın Karabağ'a düzenlediği ve 24 saatte zaferle sonuçlanan antiterör operasyonu Ermenistan'ı yangın yerine çevirdi. Erivan'daki protestolar ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a yönelik istifa çağrıları sürerken, sokağa çıkan göstericiler "3 gün içinde tüm Ermenistan felç olacak" tehdidinde bulundu.

MANUKYAN: ŞEHRİ FELÇ EDİYORUZ

Karabağ'daki hezimet sonrası protestocular ise Ermenistan genelinde itaatsizlik eylemi ilan etti. Eylemin bu sabah başlaması planlanıyor. Ermenistan eski başbakanı ve Ulusal Komite üyesi Vazgen Manukyan Erivan'daki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitingde, "Şehri felç ediyoruz. Önümüzdeki üç gün içinde tüm Ermenistan felç olacak. İktidarın tek desteği polis. Sokaklara çıkmalı, itaatsizlik seviyesini hükümetin diz çökeceği kadar yükseltmeliyiz" dedi.

"1 MART'I TEKRARLAMIYORUZ AMA HUKUKA SAYGI GÖSTERİLMESİ GEREKİYOR"

Uluslararası ajansların servis ettiği fotoğraflarda çok sayıda insanın sokaklara döküldüğü, bazı bölgelerde gerilimin yükseldiği ve göstericilerin polisle çatıştığı görüldü. Ermenistan Meclis Başkanı Alen Simonyan, Devlet Televizyonu'na verdiği bir röportajda polisin protestoculara karşı güç kullanmasını savundu. Şiddet olaylarının yaşandığı ve 10 kişinin ölümüyle sonuçlanan 1 Mart 2008 olaylarına atıfta bulunan Simonyan "1 Mart'ı tekrarlamıyoruz ama hukuka saygı gösterilmesi gerekiyor." dedi.

PUTİN'E İHANET GÖNDERMESİ

Karabağ operasyonundan önce de 'Yalnızca Rusya'ya bağlı olmamız stratejik bir hataydı' diyen Paşinyan Ermenistan'ın kamu radyosuna yaptığı açıklamada yine Rusya'yı hedef aldı. Paşinyan açıklamasında doğrudan isim vermese de "Ermenistan hiçbir zaman yükümlülüklerinden kaçmadı ve müttefiklerine ihanet etmedi" dedi. Yaşanan son olayların Ermenistan'ın 'kırılganlıklarını' ortaya çıkardığını vurgulayan Paşinyan müttefiklere egemenliklerine saygı duymaları çağrısında bulundu ve "Bağımsızlığımızı korumak için her türlü tedbiri alacağız." dedi.

8 ÜST DÜZEY KOMUTAN "DARBE" İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Ermenistan'da 8 üst düzey komutan, darbe girişiminde bulundukları iddiasıyla gözaltına alındı. Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamada gözaltına alınan komutanların "Yurtsever Haçlılar" grubuyla işbirliği yaptıkları, örgüt üyelerinin hükümet üyeleri ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a karşı ideolojik düşmanlık beslediği belirtildi.