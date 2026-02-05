Haberler

Skandalın vahametini ortaya koyan kare! Yüzünü gizledi ama fena yakalandı

Skandalın vahametini ortaya koyan kare! Yüzünü gizledi ama fena yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Jeffrey Epstein dosyalarıyla bağlantılı tartışmalar devam ederken, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'ın Epstein'a ait olduğu bilinen Manhattan'daki lüks binaya yüzünü gizleyerek girdiği fotoğraflar yeniden gündeme geldi. Fotoğraflar 2019'da Amerikan medya tarafından yayımlanmıştı. Barak, Epstein'la ilişkisini kabul etmiş ancak cinsel suçlarından haberdar olmadığını belirtmişti. Ancak bu fotoğrafların ortaya çıkması, Barak'ın açıklamalarını sorgulanır hale getirdi.

Jeffrey Epstein dosyalarıyla bağlantılı tartışmalar sürerken, ABD ve İsrail basınında daha önce yayımlanan ve Ehud Barak'ı gösterdiği belirtilen fotoğraflar yeniden gündeme taşındı. Söz konusu karelerde, eski İsrail Başbakanı Barak'ın, Epstein'a ait olduğu bilinen Manhattan'daki lüks binaya yüzünü gizleyerek girdiği görülüyor.

Fotoğraflar ilk olarak 2019 yılında New York Post ve Business Insider gibi Amerikan medya kuruluşları tarafından yayımlandı. Haberlere göre görüntüler, Epstein'ın ölümünden kısa süre önce çekildi ve Barak'ın binaya şapka, atkı ve koyu renk montla girerek kimliğini gizlemeye çalıştığı ayrıntısıyla servis edildi. ABD basını, binanın Epstein'ın Manhattan'daki merkez adreslerinden biri olduğunu açık şekilde yazdı.

Skandalı vahametini ortaya koyan kare! Malikaneden çıkarken yakalanan isim olay

Ehud Barak, daha önce yaptığı açıklamalarda Epstein'la ilişkisini kabul etmiş, ancak temasların iş ve yatırım görüşmeleriyle sınırlı olduğunu savunmuştu. Barak, Epstein'ın cinsel suçlarından haberdar olmadığını ileri sürerken, söz konusu fotoğraflar bu açıklamaların ardından kamuoyunda yoğun eleştirilere yol açtı.

Skandalı vahametini ortaya koyan kare! Malikaneden çıkarken yakalanan isim olay

Epstein dosyalarında yer alan e-posta ve ziyaret kayıtları, Barak'ın Epstein'la yıllar boyunca temas kurduğunu ortaya koyuyor. Dış basın, yayımlanan fotoğrafların bu ilişkinin yalnızca yazışmalarla sınırlı kalmadığını, yüz yüze görüşmelerle sürdüğünü belgelediğini vurguluyor.

Skandalı vahametini ortaya koyan kare! Malikaneden çıkarken yakalanan isim olay

Uzmanlar, Epstein'ın üst düzey siyasetçilerle kurduğu temasların hâlâ tam anlamıyla aydınlatılmadığını belirtirken, Barak'ın Epstein mülkünde görüntülenmesi, dosyanın en tartışmalı başlıklarından biri olmaya devam ediyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Yeşilçam'ın emektarına büyük vefasızlık! Nur Sürer, 'Yazıklar olsun' diye isyan etti

1500 filmi olan emektar oyuncuya cenazesinde büyük vefasızlık
Dünyayı sarsan dosyaların ortak ismi: Epstein ve FETÖ elebaşı Gülen'in avukatı aynı kişi çıktı

İşte sapık milyarder ile FETÖ elebaşının ortak noktası
'Adanalı'nın Pınar'ı son haliyle görenlerin ağzını açık bıraktı

'Adanalı'nın Pınar'ı son haliyle görenlerin ağzını açık bıraktı
Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın eski kocası, karısını öldürdü

ABD'yi sarsan olay! Biden'ın eski eşi katil oldu
Bill Gates'ten Epstein itirafı: Onunla vakit geçirmek büyük bir hataydı

Bill Gates'ten beklenen açıklama geldi! Yüzsüzlüğün bu kadarı
Yasemin Kay Allen'ın erkek tercihi gündeme bomba gibi düştü

Ünlü oyuncudan olay açıklama! Erkek tercihi çok konuşulacak