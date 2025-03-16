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Sırbistan'da 'ülke tarihinin en kalabalık protestosu' düzenlendi

Sırbistan'da 'ülke tarihinin en kalabalık protestosu' düzenlendi
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Sırbistan'ın başkenti Belgrad, kasım ayında Novi Sad'daki tren kazasının ardından ülke tarihinin en büyük protestosuna sahne oldu. 100 binden fazla kişi, 4 aydır devam eden öğrenci gösterilerinden biri için Belgrad'da toplandı. Protestocular, Cumhurbaşkanı Aleksandır Vucic'i pankart ve meşalelerle protesto etti. İçişleri Bakanlığı, protestocuların sayısının 107 bin olduğunu duyurdu.

SIRBİSTAN'da binlerce kişi geçen yıl kasım ayında Novi Sad şehrindeki tren istasyonunda 15 kişinin hayatını kaybettiği kaza nedeniyle başkent Belgrad'da 'ülke tarihinin en kalabalık protestosunu' gerçekleştirdi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad, 1 Kasım 2024'te Novi Sad kentindeki tren istasyonu kazasının ardından en büyük protesto gösterilerinden birine sahne oldu. 100 binden fazla kişi, 4 aydır devam eden öğrenci gösterilerinden biri için daha Belgrad'da bir araya geldi. Sırbistan'ın farklı kentlerinden gelerek başkentte toplanan protestocular, pankart ve meşaleler ile Cumhurbaşkanı Aleksandır Vucic'i protesto etti.

Sırbistan İçişleri Bakanlığı protestocuların sayısının ulaştığı en yüksek seviyenin 107 bin olduğunu duyurdu. '15 kişi için ayın 15'inde' başlıklı protesto kapsamında bir araya gelen binlerce kişi, yerel saatle 19.00'da Novi Sad şehrindeki trajedide hayatını kaybeden 15 kişi için 15 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Dünya
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