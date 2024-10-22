Sinvar'ın ölümünün ardından Hamas'tan dikkat çeken karar: Yeni bir lider atanmayacak

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye ve Yahya Sinvar'ın İsrail tarafından öldürülmesinin ardından Hamas'ın nasıl yönetileceği netlik kazanmaya başladı. Yıllardır abluka altında yaşayan ve 7 Ekim'den bu yana İsrail tarafından soykırım yaşayan Gazze'de direnişin temsilcisi Hamas'ın yeni bir lider seçmeyeceği, örgütün idari bir komite tarafından yönetileceği iddia edildi.

KOMİTE KURULACAK, LİDER SEÇİLMEYECEK

Hamas'ın son Siyasi Büro Şefi Yahya Sinwar'ın İsrail tarafından öldürülmesinin yankıları sürerken, örgütün geleceğine dair kritik bir gelişme yaşandı. Hamas kaynaklarından edinilen bilgilere göre, grubun Yahya Sinwar'ın yerine yeni bir lider atamayacağı, bunun yerine mart ayında yapılması planlanan seçimlere kadar Katar'ın başkenti Doha merkezli bir idari komite tarafından yönetileceği iddia edildi. Kurulan komitenin geçici olarak grubun liderliğini devralacağı belirtildi.

KOMİTENİN STRATEJİK KARAR ALMA YETKİSİ VAR

Görevi "savaş ile istisnai koşullar sırasında ve gelecekte grubun planlarını yönetmek" ve "stratejik kararlar almak" olan komitenin, Gazze Temsilcisi Halil el-Hayya, Batı Şeria Temsilcisi Zaher Caberin, Yurtdışındaki Filistinliler Temsilcisi Halid Meşal, Şura Danışma Konseyi Başkanı Muhammed Derviş ve güvenlik nedeniyle ismi açıklanmayan siyasi büro sekreterinden oluştuğu öğrenildi. Komitenin tüm üyelerinin Katar'da olduğu kaydedilirken, ismi kamuoyuna açıklanmamak üzere temsili bir lider belirleme ancak Hamas'ı idari komite aracılığıyla yönetme seçeneğinin de masada olduğu ifade edildi.

İSRAİL SİNVAR'I TESADÜFEN ÖLDÜRDÜ

Bir yılı aşkın süredir ABD'nin desteğiyle aranan Sinvar'ı bulabilmek için istihbarat ağının yanı sıra teknolojik gözetleme cihazları dahil her yöntemi deneyen İsrail ordusunun Hamas liderini planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürdüğü ortaya çıktı. Gazze'nin en güneyinde yer alan Refah'ta bir İsrail işgal devriyesiyle tesadüfen karşılaşan Yahya Sinvar, çatışmaya girdi. Bir eve giren Hamas liderinin yeri insansız hava aracıyla tespit edildi, bu Sinvar'a ait son görüntü olarak kayıtlara geçti. Ev tank ateşiyle vuruldu, işgal askerleri çatışma bölgesine yeniden döndüğünde cesetlerden birinin Hamas liderine benzediğini fark etti.

HAMAS: HANİYE, SİYONİST SALDIRIDA ŞEHİT EDİLDİ

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Tahran'da kaldığı konutuna düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetti. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Heniyye'nin yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim törenine katılmak için Tahran'da bulunduğu belirtildi. Heniyye'nin, İsrail ordusunun tören sonrası Tahran'daki konutuna düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybettiği aktarıldı.