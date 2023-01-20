Sınıfta çektiği cinsel içerikli videoyu öğrencisi fark etti! Bakın kendini nasıl savundu

Amerika Birleşik Devletleri'nde sınıfta çektiği cinsel içerikli videosunu internette sattığı ortaya çıkınca kovulan Samantha Peer, büyük borç altında olduğunu ve videosunu satarak borçlarından kurtulduğunu söyleyerek kendini savundu.

Fen Bilgisi öğretmeni Samantha Peer, okul yönetimi ve öğrencilerinden gizli çektiği cinsel içerikli videosundan dolayı işten kovuldu.

ÖĞRENCİSİ ORTAYA ÇIKARDI

Bir öğrencisinin internette videosuna denk gelmesi sonrası işinden kovulan öğretmen videosunun satın alarak borçlarından kurtulmasına yardımcı olan abonelerine teşekkür etti.

TAKİPÇİLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Öğretmen yaptığı açıklamada, "Kocam ile bir yıldır borç batağındaydık. Sizin desteğinizle borçlarımızdan kurtulduk. Hepinize teşekkür ederim" dedi. Öğretmen cinsel içerikler haricinde kullandığı iç çamaşırlarını da satıyor.