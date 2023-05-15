Sinan Oğan: İkinci tura kalma ihtimali olan cumhurbaşkanlığı seçiminin kilit ismi

14 Mayıs seçim gecesinin en çok konuşulan isimlerinin başında Sinan Oğan geliyor.

14 Mayıs seçim gecesinin en çok konuşulan isimlerinin başında Sinan Oğan geliyor. Partisiz Cumhurbaşkanı adayı olarak seçime giren ATA İttifakı adayı Oğan, kesin olmayan sonuçlara göre 5 puanın üzerinde oy alacak gibi görünüyor.

Oğan, ikinci tura kalacağını söylediği Cumhurbaşkanlığı seçiminin kilidi olacaklarını da savundu.

Twitter hesabından bir açıklama yapan Oğan, "Hiç bir taraf seçimleri bir oldu bittiye getirip “korsan” balkon konuşması yapmaya kalkışmasın" dedi.

Sinan Oğan seçim öncesi katıldığı bir yayında ikinci tura ilişkin stratejilerini de ortaya koymuş ve talepleri olacağını ortaya koymuştu.

11 Mayıs'ta gazeteci Bahar Feyzan’ın YouTube kanalında konuşan Oğan, "Masaya oturduğumuz taraflarla taleplerimizi konuşacağız. Tabii ki biz bedavadan ortak olmayacağız. Bakanlıklar gibi taleplerimiz olacak" demişti.

Sinan Oğan ikinci turun sonucunu belirleyeceklerini de öne sürmüş, destekleyecekleri isim noktasında da tabanlarına danışacaklarını açıklamıştı.

Oğan 2022 Eylül ayında, sosyal medya hesabından “Türk milliyetçilerinin bağımsız cumhurbaşkanı adayı'' ibaresiyle adaylığını duyurmuştu.

MHP’den iki kez ihraç edildi

Partisiz Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan, 2006 yılından itibaren Devlet Bahçeli’ye dış politika ve güvenlik konularında raporlar hazırladı.

2011’de MHP Iğdır milletvekili olarak Meclis’e girdi.

1 Kasım 2015 seçimlerinde MHP’nin büyük oy kaybı yaşaması sonrası genel başkanlığa aday olacağına açıkladı.

Sinan Oğan, aynı yıl yapılan 7 Haziran seçimleri sonrasında attığı "MHP barajın altında kalabilir" tweeti ise Bahçeli'yi kızdırmıştı.

Bahçeli, Oğan'ın partiden ihracını istemiş, Iğdır İl Disiplin Kurulu Bahçeli'nin isteğine direnip ihraç kararı almamıştı. MHP Genel Başkanı bunun üzerine Merkez Disiplin Kurulu'nu devreye sokmuş ve Oğan'ı partiden ihraç edilmişti.

Ancak Oğan mahkeme kararı ile partiye geri döndü.

İYİ Parti’nin kurulması ile sonlanan 16 Nisan 2017’deki Anayasa Referandumu sürecinde, MHP içinde “hayır” oyu verilmesi yönünde siyaset yaptı.

Bu referandumda, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olarak adlandırılan devlet başkanlığı sistemi yüzde 51’in üzerinde bir oyla halk onayı almıştı.

Sinan Oğan, kampanya sürecinde Meral Akşener, Ümit Özdağ ve Koray Aydın gibi MHP içindeki muhalefetle birlikte hareket etti.

Bu isimler "Türk Milliyetçileri 'Hayır' Diyor" başlığı ile toplantılar düzenliyordu.

2016 yılındaki tartışmalı kongrede başkanlığa aday olmak istemiş ancak diğer bazı muhaliflerle birlikte partiden ihraç edilmişti.

Ancak Sinan Oğan, İYİ Parti’nin kuruluş sürecine mesafeli yaklaştı.

Koray Aydın ve Ümit Özdağ, Meral Akşener'in partisine katılacaklarını açıklarken, Sinan Oğan dışarıda durmayı tercih etti.

Açtığı ihraç davasının kabul edilmesi sonrası MHP'ye geri döndü. Özgeçmişinde bu süreci şöyle özetledi:

“2015 yılında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan adaylığını açıkladı. Mahkemece iptal edilen kurultay çalışması sonrası partisinden 2 defa ihraç edildiği halde gelen tekliflere rağmen herhangi bir partiye geçiş yapmadı, yeni bir parti de kurmadı. Partisine ve mücadelesine sadık kalacağını açıkladı.”

ATA İttifakı adaylığı

İYİ Parti’den ayrılan Ümit Özdağ’ın kurduğu Zafer Partisi’nin Adalet Partisi, Ülkem Partisi ile Türkiye İttifakı Partisi'nden oluşan seçim ittifakı, Sinan Oğan’ın adaylığını destekleme kararı aldı.

İttifakın temel unsuru olan Zafer Partisi lideri Özdağ, siyasetini “Türkiye’deki sığınmacıları göndermek” üzerinden şekillendiriyor.

Sinan Oğan da TRT’de yaptığı konuşmada, " 14 Mayıs seçimleri ülkemiz için bir kader seçimidir. 14 Mayıs'ta siz bu ülkeden 13 milyon sığınmacı gitsin mi yoksa kalsın mı onu oylayacaksınız. ATA İttifakı'na oy verirseniz sığınmacılar gidecek” mesajını verdi.

Oğan AKP’yi de hedef aldığı konuşmasında seçmene şu mesajı verdi:

“Biz size şunun sözünü veriyoruz. Sığınmacılar ülkelerine gidecek. Gerekirse zorla gidecek. Ancak bu zorluk hukuk içinde olacak. AK Parti hükümeti sığınmacılara birçok ayrıcalıklar tanıdı. Türk vatandaşları, sizler, bu ülkede askerlik yapanlar hastaneye gittiğinizde para ödüyorsunuz. Ama bir Suriyeli için bedava.”

Sinan Oğan’ın seçimlere günler kala adaylıktan Muharrem İnce gibi çekilebileceği iddia edilmişti.

Oğan, bu iddialara şu yanıtı verdi:

“Yetmedi mi algı oyunlarınız. Adam gibi çalışıp, milletin oyunu kazanmak yerine aşağılık algı oyunlarına el atarak mı kazanacaksınız? Şimdi de sandık başlarında görevlendirdiğiniz Mankurtlarla “Sinan Oğan Çekildi” yalanına başvuruyorsunuz!

Biz bu kadar temiz bir siyaset dili kullanırken sizin bu kadar alçalacağınızı tahmin etmezdim. Ama size ve aşağılık oyunlarınıza rağmen çekilmedik, çekilmeyeceğiz, kazanacağız”

Oğan’ın sitesindeki özgeçmişi

1967 yılında Iğdır’da doğan Sinan Oğan, 1989 yılında Marmara Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu.

Daha sonra 2009 yılında, Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Üniversitesi MGİMO’da Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi bölümünden doktora derecesini aldı.??

1992 ile 2000 yılları arasında Azerbaycan’da Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Türk Dünyası İşletme Fakültesi’nde Dekan Vekilliği ve Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. Aynı dönem TİKA Azerbaycan temsilciliği görevini de eş zamanlı yürüttü.

Stratejik analiz ve düşünce kuruluşlarından birisi olan TÜRKSAM’ı 2004 yılında kurdu. Oğan halen TÜRKSAM Başkanlığı görevini sürdürüyor.