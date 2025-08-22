Şili'de 7.5 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nin son bilgilerine göre, Güney Amerika ülkesi Şili'de 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Büyük paniğe neden olan sarsıntı Arjantin ve Şili'de de hissedilirken, depremin ardından tsunami alarmı verildi.

Güney Amerika ülkesi Şili'nin güneyinde 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Şili Antarktika Yarımadası açıklarındaki Drake Geçidi olduğunu duyurdu.

KOMŞU ÜLKELERDE DE HİSSEDİLDİ

Yerin yaklaşık 10,8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Arjantin ve Şili'nin birçok kentinde hissedildi.

TSUNAMİ ALARMI VERİLDİ

Şili Donanması Hidrografi ve Oşinografi Servisi'nin (SHOA), depremin ardından tsunami alarmı verdiği açıklandı.

DONANMADAN "HER YERİ BOŞALTIN" TALİMATI

SHOA, sahil bölgeleri, kayalık kıyılar, sulak alanlar, haliçler, nehir ağızları, kıyı şeritleri, yaya yolları, marinalar, kıyı yolları, balıkçı barınakları, limanlar ve iskelelerin boşaltılması talimatı verdi.

Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Dünya
