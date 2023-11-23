Siirt'te maden göçüğünde 3 kişi hayatını kaybetti

Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Şirvan ilçesinde meydana gelen maden göçüğünde yaralanan 5 kişiden 3'ünün hayatını kaybettiğini açıkladı.

Şirvan ilçesi Maden Köyü'nde Etibakır arama şirketine ait bakır madeninde meydana gelen göçükte enkaz altında kalan 5 kişiden 3'ü hayatını kaybetti.

Konuyu ilişkin Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, yaptığı açıklamada, Etibakır arama şirketine ait bakır madeninde saat 01.25 sularında bir madem göçüğü meydana geldiğini söyledi.

"Maalesef bu göçüğe maruz kalan 5 işçi kardeşimiz olmuştur" diyen Vali Kızılkaya, "Vefat eden kardeşlerimize Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı olarak kurtarılan madenci kardeşlerimize geçmiş olsun diliyoruz. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir. Konuyu takip ediyoruz. Uzman ekiplerimiz, AFAD ekiplerimiz, arama-kurtarma, UMKE, sağlık, jandarma, kaymakamlığımız tüm yetkililerimiz burada. Yakından takip ediyoruz. Tekrar geçmiş olsun diliyorum" dedi.

Öte yandan cenazeler, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİİRT