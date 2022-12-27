'Sıfır-Covid' politikasından vazgeçen Çin kabusu yaşıyor! Günde 5 bin kişi hayatını kaybediyor

Dünya 6 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüsle mücadelesine hız kesmeden devam ederken, "Sıfır-Covid" politikasından vazgeçen Çin adeta kabusu yaşıyor. Cesetlerin yakıldığı krematoryumların 24 saat çalıştığı bildirilirken, sağlık verileri analizi üzerine çalışan bir şirket günde 5 bin kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini iddia etti. İnternete düşen görüntülerde yakılmayı bekleyen cesetlerin uzun kuyruklar oluşturduğu anlar yer aldı.

Çin'de, koronavirüs "mega tsunamisi" etkili olurken Tianjin kentindeki bir krematoryumdan olduğu iddia edilen görüntülerde, kırmızı renk tabutların oluşturduğu uzun bir sıra görüldü. Sağlığı geliştirmek ve hastalıkları azaltma uzmanı Epidemiyolog Eric Feigl-Ding, başkent Pekin'deki "en üst düzey" hastaneler de dahil olmak üzere pek çok hastanede "oksijen tükeniyor" vurgusu yaptı.

KREMATORYUMLAR 24 SAAT ÇALIŞIYOR

Dr. Feigl-Ding, Çin'de yaşanan Covid-19 dalgasının "mega tsunami" olduğunu belirtti. Ancak en kötüsünün "henüz gelmediği" konusunda uyardı. Haberde, krematoryumların, cenaze arabalarının oluşturduğu uzun kuyruklar nedeniyle 24 saat çalıştığı bildirildi.

GÜNDE 5 BİN ÖLÜM

Çin hükümeti tarafından resmi olarak kabul edilen 7 ölümün aksine, sağlık verileri analizi üzerine çalışan Airfinity şirketi, "Çin'de, günde 5 bin ölüm" olduğunu öne sürdü. Airfinity ayrıca, Çin'in, 2.1 milyon Covid-19 kaynaklı ölümü görebileceği tahmininde bulundu. Öte yandan internete düşen videolarda da yakılmayı bekleyen onlarca cesedin krematoryumların kapılarında uzun kuyruklar oluşturduğu anlar yer alıyor.

"HASTANE TEPEDEN TIRNAĞA DOLMUŞ DURUMDA"

Pekinli doktor Howard Bernstein, hastanesine gelen hastaların sayısının giderek arttığını, neredeyse hepsinin yaşlı ve birçoğunun da çok hasta olduğunu söyledi. Bernstein, hiç Covid-19 hastası tedavi etmediğini belirtirken "her gün düzinelerce hasta gördüğünü" ifade etti. Bernstein, "Hastane tepeden tırnağa dolmuş durumda. Hastanenin Yoğun Bakım Ünitesi'nin de diğer servisler gibi dolu. Bir ya da iki gün içinde iyileşmiyorlar, bu yüzden akış yok ve bu nedenle insanlar acile gelmeye devam ediyor, ancak üst kattaki hastane odalarına çıkamıyorlar. Günlerce acil serviste sıkışıp kalıyorlar. Dürüst olmak gerekirse en büyük zorluk, bence buna hazırlıksız olmamızdı" sözlerini ifadesine ekledi.