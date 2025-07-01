Sıcakların kavurduğu Avrupa'da korkutucu doğa olayları görüldü

Sıcakların kavurduğu Avrupa'da korkutucu doğa olayları görüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sıcakların kavurduğu Avrupa'da korkutucu doğa olayları görüldü
Haber Videosu

Avrupa'da hava sıcaklıkları ve aşırı hava olayları devam ediyor. Portekiz'de 40 derecenin üzerine çıkan sıcaklıklar, dev rulo bulutlar ve şiddetli fırtınalar yaşanırken, ülke rekor sıcaklıkla ve orman yangınlarıyla mücadele ediyor. İtalya'nın kuzeyinde ise aşırı yağışlar sel felaketine yol açtı. İngiltere'de beklenen hava sıcaklığı 36 derece. Londra'da ise metro istasyonunda çıkan yangın alarmı, aşırı sıcaklardan kaynaklandığı düşünülüyor.

Avrupa'da sıcak havalar ve nadir görülen hava olayları devam ediyor. Portekiz'de sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıkarken, nadir görülen dev "rulo bulutlar" gökyüzünde belirdi. Tatilciler, gökyüzünü kaplayan ve sahilde her şeyi karartan büyük bir bulut duvarı gördüklerini söyledi.

Meteoroloji yetkilileri, bu bulutların farklı sıcaklıktaki hava kütlelerinin ve deniz meltemlerinin birleşmesiyle oluştuğunu açıkladı. Portekiz'de son günlerde şiddetli fırtınalar, dolu ve ani sağanak yağmurlar da görüldü. Ülke, Pazar günü Haziran ayı için rekor olan 46,6 derece sıcaklıkla mücadele ederken, çıkan orman yangınlarıyla da baş etmeye çalışıyor.

İtalya'nın kuzeyinde ise aşırı yağışlar büyük sel felaketine yol açtı. Piedmont bölgesindeki Bardonecchia kasabasında, 70 yaşındaki Franco Chiaffrini isimli bir adam sel sularına kapılarak hayatını kaybetti. Görgü tanıkları, adamın akıntıya kapıldığını ve itfaiye ekiplerinin cesedini birkaç saat sonra bulduğunu söyledi. Bölge yetkilileri bu ani yağışa "su bombası" adını verdi.

Aynı zamanda, Avrupa genelinde orman yangınları, heyelanlar ve fırtına zararları yaşanıyor. İngiltere'de ise bugün hava sıcaklığının 36 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Londra'da Pazartesi günü 33,1 derece ile sıcak bir gün yaşandı ve Wimbledon tenis turnuvası tarihin en sıcak başlangıcını gördü.

Başkentte sabah saatlerinde South Kensington metro istasyonunda çıkan yangın alarmı, bazı metro hatlarının durmasına neden oldu. Tren şoförü yangının büyük ihtimalle aşırı sıcaklardan kaynaklandığını duyurdu.

Sıcakların kavurduğu Avrupa'da korkutucu doğa olayları görüldü

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
Enflasyon rakamları açıklandı, Bakan Şimşek'ten umut dolu mesaj geldi

Enflasyon rakamları açıklandı, Bakan Şimşek'ten umut dolu mesaj geldi
Memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşti! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar

Doktor, polis, öğretmen! İşte mesleklere göre zamlı maaşlar
Çeşme ve Ödemiş'teki yangınlar büyüdü! Otoyol çevresi alev alev, can kaybı var

İzmir felaketi yaşıyor! Alevler otoyolu sardı, can kaybı var
İrem Derici ve DJ Melih Kunukcu aşkı sona erdi

12 yaş farkı çok konuşulmuştu! İrem Derici'den şaşırtan hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15 Temmuz'un kahramanı Zekai Aksakallı'ya yeni görev

15 Temmuz'un kahramanı Zekai Aksakallı'ya yeni görev
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.