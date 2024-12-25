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Sibirya'da 50 bin yıllık bebek mamut bulundu

Sibirya'da 50 bin yıllık bebek mamut bulundu
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Sibirya'nın donmuş topraklarında bilim insanları, 50 bin yıldır buzların altında kalan ve neredeyse hiç bozulmamış bir bebek mamut buldular. 'Yana' adı verilen dişi bebek mamut, eriyen buzullar sayesinde gün yüzüne çıktı. Uzmanlar, mamutun baş, hortum, kulak ve ağız bölgelerinin mükemmel durumda olduğunu açıkladı. Bu keşif, buzul çağında yaşamış dev memelilerin gizemini çözmek için bilim dünyasına eşsiz bir fırsat sunuyor.

Sibirya'nın donmuş topraklarında olağanüstü bir keşif yapıldı. Bilim insanları, 50 bin yıldır buzların altında kalan ve neredeyse hiç bozulmamış bir bebek mamut buldular.

"Yana" adı verilen dişi bebek mamut, eriyen buzullar sayesinde gün yüzüne çıktı. 100 kilogram ağırlığında ve 120 santimetre boyundaki Yana'nın ölümünde henüz bir yaşında olduğu belirlendi. Uzmanlar, mamutun baş, hortum, kulak ve ağız bölgelerinin mükemmel durumda olduğunu açıkladı.

Haziran ayında yerel halk tarafından bulunan mamut, "yeraltı dünyasının kapısı" olarak bilinen Batagaika kraterinde, yerin 40 metre altında keşfedildi. Bu dev krater, bir kilometre derinliğiyle biliniyor ve içinde bizonlar, atlar ve köpekler gibi birçok tarih öncesi hayvanın kalıntıları bulunuyor.

Rus bilim insanları, Yana'nın dünyada şimdiye kadar bulunan en iyi korunmuş yedi mamut kalıntısından biri olduğunu belirtti. Normalde buzullardan çıkan mamut kalıntılarının büyük kısmı, özellikle hortum bölgesi, yırtıcı hayvanlar tarafından zarar görüyor. Ancak Yana'nın sadece ön ayakları hasar görmüş durumda.

Kuzey-Doğu Federal Üniversitesi'ndeki uzmanlar, bu özel keşif sayesinde mamutların nasıl yaşadığı ve çevrelerine nasıl uyum sağladığı hakkında yeni bilgilere ulaşmayı hedefliyor. Eriyen buzullar nedeniyle bölgede yeni tarih öncesi kalıntıların bulunması bekleniyor.

Bu keşif, buzul çağında yaşamış dev memelilerin gizemini çözmek için bilim dünyasına eşsiz bir fırsat sunuyor.

Sibirya'da 50 bin yıllık bebek mamut bulundu

Sibirya'da 50 bin yıllık bebek mamut bulundu

Sibirya'da 50 bin yıllık bebek mamut bulundu

Sibirya'da 50 bin yıllık bebek mamut bulundu

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBükücü:

Bence sahte. Çünkü Mamutun bedeni hiç bozulmamış

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