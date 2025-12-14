Şener Üşümezsoy, Science dergisinin İstanbul depremi iddiasına ateş püskürdü

Amerikan New York Times (NYT), Marmara Denizi'nin derinliklerinde tespit edilen sismik hareketlilik nedeniyle İstanbul için dikkat çekici bir analiz yayımladı. Science dergisinde yer alan yeni bir akademik çalışmaya dayandırılan haberde, Ana Marmara Fayı boyunca meydana gelen orta şiddetli depremlerin belirli bir noktaya doğru ilerlediği ve bunun büyük bir depremin habercisi olabileceği ileri sürüldü.

"İSTANBUL ADETA NİŞAN ALINMIŞ DURUMDA"

Analizde, Nisan 2025'te İstanbul'da hissedilen 6,2 büyüklüğündeki depremin bu zincirin son halkası olduğu belirtildi. University College London'dan sismolog Stephen Hicks, New York Times'a yaptığı değerlendirmede, İstanbul için riskin giderek arttığını savunarak, "İstanbul adeta nişan alınmış durumda" ifadesini kullandı. Çalışmada, son yıllardaki depremlerin Marmara Fayı'nın 15 ila 21 kilometre uzunluğundaki "kilitli" bir bölümüne doğru ilerlediği, bu hattın kırılması halinde İstanbul'da 7 ve üzeri büyüklükte yıkıcı bir depremin meydana gelebileceği öne sürüldü. Ancak olası depremin ne zaman ve nasıl gerçekleşeceğinin bilinmediği de vurgulandı.

"FELAKET SENARYOLARININ BİLİMSEL DAYANAĞI YOK"

Söz konusu analiz, Türkiye'de bazı deprem uzmanlarının tepkisini çekti. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, çalışmaya sert eleştiriler yönelterek İstanbul için çizilen felaket senaryolarının bilimsel dayanağının olmadığını savundu. YouTube kanalında yayımladığı değerlendirmede Science dergisindeki makalenin Marmara'nın jeolojik yapısıyla örtüşmediğini ileri süren Üşümezsoy, özellikle Adalar Fayı'na ilişkin iddialara karşı çıktı.

"SIRADA İSTANBUL VAR DEMEK, JEOLOJİ BİLMEMEKTİR"

Üşümezsoy, "Haritaya bakıp depremler batıdan doğuya gidiyor, sırada İstanbul var demek jeoloji bilmemektir" diyerek, Alman araştırmacıların 'kilitli' olarak tanımladığı Adalar Fayı'nın aktif olmadığını ve 1894 depremiyle enerjisini boşalttığını öne sürdü. İstanbul üzerinde uzun süredir "spekülatif bir korku iklimi" yaratıldığını savunan Üşümezsoy, Marmara'da 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem üretecek, boydan boya kırılabilecek tek parça bir fay hattı bulunmadığını iddia etti.

"BU TİP YAZILARIN HİÇBİR İTİBARI YOKTUR"

Asıl riskli alanın Kumburgaz Çukuru olduğunu belirten Üşümezsoy, bu bölgedeki olası bir kırılmanın en fazla 6,5 büyüklüğünde bir deprem üretebileceğini söyledi. İstanbul'u yerle bir edecek büyüklükte bir depremin Marmara Denizi'nin mevcut jeolojik gerçekleriyle örtüşmediğini ifade eden Üşümezsoy "Günümüzde sismik kesitlerden haberi olmayan çalışmalar bu zombi modellerini bazı jeodezik kayıtlarla kanıtlamaya çalışmaktadır. Gerçek, tamamen bilimsel gerçek, tabiat tarafından söylenen bir gerçektir. Yoksa bu sözde bilimsel makaleler, sözde bilimsel dergilerde çıkan yazıların hiçbir itibarı yoktur" dedi.