Sekreteriyle sokakta el ele görüntülenen yönetici kovuldu

Çin Petrol Şirketi'nin yan kuruluşu Huanqiu Contracting and Engineering Company'nin yönetici direktörü, skandal bir video nedeniyle görevinden uzaklaştırıldı. Video, iş gezisi sırasında sekreteriyle el ele yürüdüğünü gösteriyordu. Olay, Çin sosyal medyasında büyük yankı uyandırdı ve pembe elbise satışlarına bile yansıdı.

Çarşamba günü yapılan bir şirket açıklamasına göre, CNPC'nin yan kuruluşu olan Huanqiu Contracting and Engineering Company'nin yönetici direktörü, Parti sekreteri ve genel müdürü olan Hu Jiyong, görevlerinden uzaklaştırıldı. Ayrıca şirket, Hu'nun disiplin komitesi tarafından daha fazla inceleneceğini belirtti.

50'li yaşlarında olan Hu'nun iş gezisi sırasında 25 yaşındaki sekreteri Dong'la meslektaşı ile el ele yürüdüğünü gösteren bir video, Çin sosyal medyasında viral oldu. Bu video sonrasında Dong'un da işten çıkarıldığı yerel medya tarafından bildirildi.

İnternet kullanıcıları, geniş çapta kişisel bilgilerini ve fotoğraflarını online paylaştı ve Dong'un babasının yardımıyla üniversite diplomasını nasıl aldığı hakkında spekülasyonlarda bulundu. Ancak, Çin Petrol Üniversitesi, Dong'un öğretmenle bir ilişkisi olmadığını inkar eden bir açıklama yayınladı.

Bu skandal, Çarşamba gününden bu yana Çin sosyal medyasında yoğun ilgi gördü ve ilgili etiketler, mikroblog sitesi Weibo'da 200 milyondan fazla görüntülendi.

İnsanlar, video'da Dong'un giydiği pembe elbiseyi ve çantasını satın almak için e-ticaret platformu Taobao'ya yöneldi. Pembe elbise, Taobao'da en çok arananlar listesinde zirveye oturmuş durumda. 3.000'den fazla satın alma gerçekleştirildi ve sitede benzeri ürünler de yer alıyor.