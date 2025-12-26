Haberler

Sedat Peker'den 4 sene sonra ilk kez yeni ses kaydı geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan firari suç örgütü lideri Sedat Peker, Türkiye genelinde barınaklara dağıtılmak üzere 100 ton mama gönderdi. Peker'in mamaların görüntüleriyle birlikte 4 yıl sonra ilk kez ses kaydı da paylaşıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan firari suç örgütü lideri Sedat Peker'in 4 yıl sonra ilk kez ses kaydı sosyal medyada yayınlandı.

4 YIL SONRA BİR İLK

Peker, Türkiye genelinde barınaklara dağıtılmak üzere 100 ton mama gönderdi. Mamaların görüntüleriyle birlikte Peker'in sesi de paylaşıldı.

Peker videoda, "Azem kardeş, ne demiş evliyalar? Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki gökyüzündeki de size merhamet etsin. Yüce Allah, hayvanlar benim sessiz kullarımdır diyor. 1910 yılında Hayırsız Ada'ya yollanan 80 bin köpeğin ölümünden sonra önce İstanbul'a sonra bütün Osmanlı'ya gelen felaketler bütün herkesin malumudur Azem kardeş" ifadelerini kullandı.

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Dünya
PFDK'ye sevk edilen Ali Palabıyık'tan açıklama: En kısa zamanda Türkiye'ye döneceğim

Bahis oynadığı belirlenen Süper Lig hakeminden açıklama var
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAnıl Kırcı:

Adamın dibiiiiiiii!

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMuhammed Sa:

ya sedat bey anladik ama siir yapacaz diye ALLAH CC mekan izah edilirmi soyle edilirmi o mekandan munezzeh siirde kafiye olsun diye gokyuzunede zulum olmazmi bu O Mekandan munezzeh o herseyi goren isiten bilen ondan gayri hic birsey olmayandir o YUCE ALLAH CC dır. Lutfen bu siiri duzeltin

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKerim Girgin:

Söyledikleri ve İcratları ortada,geçmişinde hataları elbet var ama Adam gibi Adam... İyi ki varsın Reis

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SDG-Şam krizi derinleşirken Mazlum Abdi'den jet hamle

SDG-Şam krizi derinleşirken Mazlum Abdi'den jet hamle
Paris'te üç metro istasyonunda bıçaklı saldırı dehşeti: Üç kadın yaralandı

Avrupa başkentinde bıçaklı saldırı dehşeti: Yaralılar var
Apar topar final yapan dizi hakkında bomba iddia: Set çalışanını döverek öldürdüler

Final yapan dizi için bomba iddia: Set çalışanı dövülerek öldürüldü
Komşuda ekonomik tablo vahim: 100 dolar almak için dövizciye gitti ama...

Komşuda durum vahim: Bir çuval parayla dövizciye gitti ama...
18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında

Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Katili yasak aşkı çıktı
SDG-Şam krizi derinleşirken Mazlum Abdi'den jet hamle

SDG-Şam krizi derinleşirken Mazlum Abdi'den jet hamle
Paris'te üç metro istasyonunda bıçaklı saldırı dehşeti: Üç kadın yaralandı

Avrupa başkentinde bıçaklı saldırı dehşeti: Yaralılar var
Emekliye promosyon yarışı kızıştı! İşte en yüksek ödeme yapan bankalar

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren haber! 60 bin TL ödeme yapan banka var