Sedat Peker'den 4 sene sonra ilk kez yeni ses kaydı geldi

Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan firari suç örgütü lideri Sedat Peker'in 4 yıl sonra ilk kez ses kaydı sosyal medyada yayınlandı.

4 YIL SONRA BİR İLK

Peker, Türkiye genelinde barınaklara dağıtılmak üzere 100 ton mama gönderdi. Mamaların görüntüleriyle birlikte Peker'in sesi de paylaşıldı.

Peker videoda, "Azem kardeş, ne demiş evliyalar? Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki gökyüzündeki de size merhamet etsin. Yüce Allah, hayvanlar benim sessiz kullarımdır diyor. 1910 yılında Hayırsız Ada'ya yollanan 80 bin köpeğin ölümünden sonra önce İstanbul'a sonra bütün Osmanlı'ya gelen felaketler bütün herkesin malumudur Azem kardeş" ifadelerini kullandı.