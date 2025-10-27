Seçim adayı, vegan protestocu sanılarak canlı yayından kovuldu

Hollanda'da bir seçim adayı, ünlü vegan protestocu sanılarak canlı televizyon programından çıkarıldı. Olay, Tilburg şehrinde gerçekleşen bir tartışma programında yaşandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Kevin Nuijten'in izleyici bölümünden güvenlik görevlileri tarafından salon dışına götürüldüğü görülüyor. JA21 partisi adayı Nuijten, yetkililerin yanlış bilgi vermesi sonucu, kendisinin ünlü hayvan hakları aktivisti Peter Janssen olduğunun zannedilmesi üzerine salonu terk etmek zorunda kaldı.

Peter Janssen, daha önce tartışmadan sadece birkaç gün önce bir talk-show programına yalnızca iç çamaşırıyla girerek dikkat çekmişti. Bu protestosu, canlı yayında büyük yankı uyandırmıştı.

Nuijten, salondan çıkarıldıktan sonra polise teslim edildi. JA21 partisinden yapılan açıklamada şunlar söylendi:

"Güney tartışması sırasında adayımız Kevin Nuijten (#19), vegan protestocuya benzemesi nedeniyle polis tarafından salondan çıkarıldı. Neyse ki durum kısa sürede çözüldü. Güvenlik ekibine dikkati için teşekkürler. Daha güvenli bir Hollanda için #19 JA21'e oy verin!"

Nuijten, polisin kendisinin suçlu olmadığını anlaması için yaklaşık 15 dakika gözaltında tutuldu. Parti sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada,

"Brabant Eyalet Meclisi üyesi olduğumu ve ismimi Google'dan kontrol edebileceklerini anlattım."

ifadelerini kullandı.

Olayı "komik" bulduğunu belirten Nuijten, polislerle iyi bir diyalog kurduğunu söyledi.

Omroep Brabant yayın kuruluşunun genel yayın yönetmeni Renzo Veenstra, olayı şöyle anlattı:

"Ulusal bir yayıncıdan ihbar alan Kraliyet ve Diplomatik Güvenlik Servisi, kişinin vegan protestocu ile yüzde 100 benzer olduğunu bildirdi. Bu nedenle salondan çıkarıldı."

Yaşanan karışıklık nedeniyle Nuijten'e bir bira ve parti logolu bir atkı ikram edilerek özür dilendi.

Peter Janssen ise yaklaşık on yıldır yarı çıplak ve zaman zaman şiddet içeren protestolar düzenleyen bir aktivist. Siyah iç çamaşırıyla ve vücuduna yazılmış sloganlarla etkinliklere davetsiz katılmasıyla tanınıyor.

Geçtiğimiz Perşembe günü gerçekleştirdiği eylemde Janssen, Eva Jinek'in canlı talk-show programına girerek,

"Hep insanlar konuşuluyor, ama hayvanlar hakkında da konuşmalıyız."

diye bağırdı.

Janssen, güvenlik kontrollerinden kaçmak için sahte bir isim kullanmıştı. Daha önce 2010 yılında, Hollanda'daki bir çiftlikten 2.500 vizonu serbest bırakması nedeniyle hapse girmişti. Ardından bir ördek çiftliğindeki mezbaha binasına kundaklama saldırısı nedeniyle 15 ay ek hapis cezası aldı. Aynı dönemde, Kraliçe Beatrix'i öldürmeyi planlamakla suçlanmıştı. Janssen'in avukatları ise suçlamaların asılsız olduğunu ve aktivisti karalamaya yönelik olduğunu belirtti.