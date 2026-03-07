Savaşta kan gölüne dönen ülke için resmen harekete geçtiler

ABD-İsrail ile İran arasında başlayan savaşın bölgeye yayılmasıyla birlikte Lübnan cephesinde de hareketlilik artıyor. Sosyal medyada yayılan görüntülerde Hizbullah unsurlarının sahadaki hareketliliği görülürken, örgütün yeniden aktif şekilde çatışma alanına dönebileceği yorumları yapılıyor.

YENİ BİR CEPHE AÇILIYOR

Uzmanlara göre Hizbullah'ın çatışmaya daha güçlü şekilde dahil olması, savaşın Lübnan-İsrail sınırında yeni bir cepheye dönüşmesine yol açabilir.

ÜLKE KAN GÖLÜNE DÖNDÜ

İsrail'in Hizbullah hedeflerine yönelik hava saldırıları ve karşılıklı saldırılar nedeniyle Lübnan'da can kaybı hızla yükseliyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre son saldırılarda 271 kişi hayatını kaybetti, 683 kişi yaralandı. Saldırılar nedeniyle on binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı ve ülkenin güneyindeki birçok yerleşim boşaldı.

BÖLGESEL SAVAŞ TEHLİKESİ

İran'a yakınlığıyla bilinen Hizbullah'ın sahaya daha güçlü şekilde dönmesi halinde çatışmanın bölgesel bir savaşa dönüşme ihtimali daha da artabilir.

Uzmanlar, Lübnan-İsrail sınırında yaşanacak büyük bir tırmanışın savaşın seyrini değiştirebileceği ve Orta Doğu'daki dengeleri yeniden şekillendirebileceği uyarısında bulunuyor.