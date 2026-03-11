Savaşta gerilim tırmanırken Kremlin'den yeni mesaj

Savaşta 12. gün tüm şiddetiyle devam ederken Rusya'dan yeni bir açıklama geldi. Kremlin, Orta Doğu'daki gerilimin tırmanmasının ardından İran'la temasların sürdüğünü açıkladı. Moskova yönetimi, İran liderliğiyle sürekli iletişim halinde olduklarını ve bölgede barış ile istikrarın yeniden sağlanmasına yardımcı olmaya hazır olduklarını duyurdu.

KREMLİN'DEN YENİ MESAJ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın İran'daki yönetimle düzenli temas kurduğunu belirterek, "İran liderliğiyle sürekli temas halindeyiz ve ülkedeki durumu görüşüyoruz" ifadelerini kullandı. Peskov ayrıca Rusya'nın sadece Tahran'la değil, Körfez ülkeleri başta olmak üzere bölgedeki diğer aktörlerle de diyalog yürüttüğünü söyledi.

"SON GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Peskov, Moskova'nın bölgede artan gerilim nedeniyle diplomatik girişimlerini sürdürdüğünü vurgulayarak Rusya'nın barış ve istikrarın yeniden sağlanması için gerekli katkıyı sunmaya hazır olduğunu belirtti. Kremlin, son gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve uluslararası temasların devam ettiğini ifade etti.

ORTA DOĞU'DA GERİLİM TIRMANIYOR

Son haftalarda Orta Doğu'daki çatışmaların hızla tırmandığı ve ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından bölgede geniş çaplı askeri hareketlilik yaşandığı bildiriliyor. Çatışmaların birçok ülkeyi etkilediği ve bölgede yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

İran'da yaşanan siyasi gelişmeler de dikkat çekiyor. İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in saldırılar sırasında hayatını kaybetmesinin ardından yerine oğlu Mücteba Hamaney'in geçtiği açıklanırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yeni liderliğe destek mesajı verdi ve çatışmaların sona ermesi için diplomasi çağrısı yaptı.

Moskova yönetimi, bölgede yaşanan gerilimin daha da büyümemesi gerektiğini vurgularken, diplomatik çözüm yollarının yeniden devreye sokulması gerektiğini savunuyor.

RUSYA NEDEN DAHİL OLUYOR?

Rusya'nın bu krize dahil olmasının birkaç temel nedeni var. İşte bu nedenler;

1. İran Rusya'nın stratejik müttefiki

Rusya ile İran son yıllarda özellikle askeri ve siyasi alanlarda yakın iş birliği kurdu. Suriye iç savaşında aynı cephede yer aldılar ve iki ülke Batı'ya karşı ortak pozisyon alıyor. Bu nedenle Moskova, İran'ın zayıflamasını istemiyor.

2. Orta Doğu'daki nüfuzunu korumak istiyor

Rusya, Suriye'de askeri üsleri bulunan ve bölgede etkisini artırmaya çalışan bir güç. İran'ın bölgesel dengede önemli bir aktör olması nedeniyle Kremlin, krizin dışında kalmak istemiyor.

3. ABD ve Batı'ya karşı denge politikası

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik hamleleri Rusya tarafından Batı'nın bölgedeki etkisini artırma girişimi olarak görülüyor. Moskova bu nedenle diplomatik olarak İran'ın yanında konumlanıyor.

4. Enerji ve jeopolitik çıkarlar

İran, dünya enerji piyasasında önemli bir ülke. Bölgedeki büyük bir savaş hem petrol fiyatlarını hem de küresel dengeleri değiştirebilir. Rusya bu süreci kontrol altında tutmak istiyor.