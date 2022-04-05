Ukrayna'da esir olarak ele geçirilen Rus askerin üzerinden Suriye sterlini çıktı

Ukrayna-Rusya arasında yaşanan savaşta 41. güne girilirken iki taraf arasında yaşanan çatışmalar devam ediyor. Rus ordusu İstanbul'da gerçekleşen barış görüşmeleri sonrası belli bölgeden çekilirken savaşın acı yüzü de ortaya çıkmaya başladı. Öte yandan gün içerisinde sosyal medyaya yansıyan görüntülerde esir alınan bir Rus askerinin üzerinden Suriye sterlini çıktığı iddia edildi.

RUS ASKERİNİN ÜZERİNDEN SURİYE STERLİNİ ÇIKTI

Guardian gazetesinin bölgede bulunan muhabirinin aktardığı bilgilere göre, Ukrayna ordusunun ele geçirdiği bir köyde esir düşen Rus askerinin üzerinden Suriye sterlini çıktı. Bu durum Putin'in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaları akla getirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna işgali için Orta Doğu'dan gönüllü birlikler getirileceğini açıklamıştı.

GÖNÜLLÜ SAVAŞÇILAR RUS BİRLİKLERİNE DESTEK OLACAK

Putin, Orta Doğu'dan gelecek ve Rusya tarafında yer alacak savaşçıların Ukrayna'daki çatışma bölgelerine ulaştırılması için talimat verdiğini açıklamıştı. Gelecek savaşçıların gönüllü olması gerektiğini belirten Vladimir Putin, "Eğer gönüllü olarak Ukrayna'nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçılara yardım etmek isteyen insanlar olduğunu görürseniz, onlarla yarı yolda buluşup savaş bölgesine girmelerine yardım edin" ifadelerine yer vermişti.

16 BİN KİŞİ GÖNÜLLÜ RUSYA SAFLARINA KATILMAK İSTİYOR

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şovgu da Rus ordusuna katılarak Ukrayna'ya karşı savaşmak isteyen çok fazla gönüllünün olduğunu belirterek, "Ukrayna'da Rusya adına savaşmak isteyen çoğunluğu Orta Doğu'dan olmak üzere 16 bin gönüllü başvurusu aldık" şeklinde konuşmuştu.

PENTAGON OLAYI SIZDIRMIŞTI

Pentagon'dan üst düzey yetkili, 7 Mart günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da savaşmak üzere Suriye'den savaşçı topladığı haberlerinin doğru olduğunu söylemişti.