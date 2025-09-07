Savaşta bir ilk! Ukrayna hükümetinin ana binası dronlarla vuruldu

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Pecherskyi bölgesinde yer alan hükümet binasında Rus saldırısı sonucu yangın çıktı. Bilgiyi, başkentin askeri yönetiminin şefi Timur Tkaşenko paylaştı. Ülke genelinde hava sirenlerinin çaldığı bildirildi.

İTFAİYE YANGINLARLA MÜCADELE EDİYOR

İtfaiyeciler alevleri söndürmeye çalışırken Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın sabah erken saatlerde, hem batı hem doğudaki yüksek binalara yönelik drone saldırısında yangınların çıktığını açıkladı. Hava Kuvvetleri, Rusya'nın gece yarısı 805 drone ve 13 füze fırlattığını duyurdu.

YÜKSEK BİNALAR HEDEFTE

Kiev Beldiye Başkanı Vitali Kliçko, Telegram mesajlaşma uygulaması üzerinden yaptığı açıklamada, 3 kişinin öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını bildirdi. Acil Durum Servisi de çok sayıda yüksek binanın hasar aldığını duyurdu. Ukrayna Başbakanı Yulia Sviridenko, "Savaş boyunca ilk kez Ukrayna hükümetinin bir ana binası, düşman saldırısıyla hasar gördü" açıklamasını yaptı. Başbakan, itfaiyecilerin binadaki yangını söndürmeye çalıştığını sözlerine ekledi.

GÜNEYDOĞU DA VURULDU

Saldırılardan biri güneydoğudaki Sumi bölgesinde yaşandı. Bölgenin askeri valisi Oleg Grigorov, Telegram'dan yaptığı açıklamada, Putivil kasabasına yönelik saldırıda bir kişinin öldüğünü, 9 yaşındaki bir çocuk dahil çok sayıda yaralının olduğunu kaydetti.

Diğer Rus saldırısı ise Zaporijya'yı hedef aldı. Askeri yönetimin şefi Ivan Fedorov, saldırıda en az 15 kişinin yaralandığını açıkladı. Rusya-Ukrayna Savaşı, 24 Şubat 2022'den beri devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın öncülük ettiği barış görüşmelerinde ise henüz bir ilerleme kaydedilemedi. Rus güçleri, Ukrayna'nın toplamda 20'sini işgal altında tutuyor.