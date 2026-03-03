Savaşta 4. gün! İran, Katar ve BAE'deki ABD üslerini füzelerle vurdu

İran'ın misilleme saldırıları sürerken Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri, hava sahalarına yönelen füze ve hava unsurlarının büyük bölümünü engellediklerini duyurdu. Katar, 145 hava unsurundan 127'sini durdurduğunu açıkladı.

KATAR 145 HAVA UNSURUNU TESPİT ETTİ

Katar Savunma Bakanlığı, İran'ın saldırılarının başlangıcından bu yana toplam 145 hava unsurunu tespit ettiğini açıkladı. Bakanlık, bu unsurlar arasında 3 seyir füzesi, 101 balistik füze, 39 insansız hava aracı (İHA) ve 2 SU-24 savaş uçağının yer aldığını bildirdi.

Açıklamaya göre Katar hava savunma sistemleri, 3 seyir füzesini, 98 balistik füzeyi, 24 İHA'yı ve 2 SU-24 savaş uçağını etkisiz hale getirdi. Böylece toplam 127 hava unsuruna müdahale etti.

BAE: BALİSTİK FÜZELERE KARŞI KOYDUK

Birleşik Arap Emirlikleri de İran'dan fırlatılan balistik füzelere karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu. BAE Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran kaynaklı balistik füzelere karşı koyduklarını ve saldırıları engellediklerini bildirdi. Bölgedeki gerilim sürerken Körfez ülkeleri hava savunma sistemlerini yüksek alarm seviyesinde tutuyor.

İRAN: DUBAİ'DE ABD ASKERLERİNİ VURDUK

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Dubai'de ABD askerlerinin toplandığı bir bölgeyi kamikaze insansız hava araçlarıyla hedef aldığını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, "İran Devrim Muhafızları Donanması, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentindeki ABD'li teröristlerin toplanma noktalarından birine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi." ifadelerine yer verildi.

Sahadan alınan bilgilere göre, hedef alınan noktada 160'tan fazla ABD donanması mensubunun bulunduğu, en az 40 Amerikan askerinin öldürüldüğü ve 70'inin de yaralandığı iddia edildi.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN AÇIKLAMA

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ise saldırılar sonrasında yaptığı açıklamada, Riyad'daki ABD Büyükelçiliğine 2 insansız hava aracıyla yapılan saldırı sonrasında küçük çaplı yangın çıktığını ve maddi hasar meydana geldiğini duyurdu.