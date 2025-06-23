Savaşta 11. gün! İsrail, İran'ın Kirmanşah kentini füzelerle vurdu

Savaşta 11. gün! İsrail, İran'ın Kirmanşah kentini füzelerle vurdu
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Savaşta 11. gün! İsrail, İran'ın Kirmanşah kentini füzelerle vurdu
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İsrail-İran savaşında 11. gün de şiddetli çatışmalarla başladı. İsrail, İran'ın Kirmanşah kentindeki askeri altyapıları füzelerle hedef aldı. Bölgeden patlama sesleri geliyor.

İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerini "Gece yarısı çekici" ismini verdiği operasyonla hedef hedef alan ABD'nin fiilen ve resmen dahil olduğu İsrail - İran savaşı 11'inci gününde.

Dün gece yarısı düzenlenen saldırıyı bizzat duyuran ABD Başkanı Donald Trump, muhteşem bir başarı elde ettiklerini söyleyerek "İran'ın elindeki bombayı aldık" dedi. ABD Başkanı, "Rejim değişikliği' terimini kullanmak siyasi olarak doğru olmayabilir, ama eğer mevcut İran rejimi İran'ı yeniden büyük yapamıyorsa, neden rejim değişikliği olmasın?" ifadelerini kullandı.

İRAN: ABD ÜSLERİ MEŞRU HEDEF

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı Şemhani ise saldırılarda kullanılan ABD üslerinin "meşru hedefler" olduğunu söyledi.

Savaşta 11. gün! İsrail, İran'ın Kirmanşah kentini füzelerle vurdu

NETANYAHU: BÜYÜK LİDERİMİZ TRUMP

ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarını öven İsrail Başbakanı Netanyahu ise ABD ordusunun büyük bir iş yaptığını belirterek, "Büyük liderimiz (ABD Başkanı Donald) Trump'a şapkamızı çıkarmalıyız. Fordo'ya büyük zarar verdiler." dedi. Netanyahu, "Bir yıpratma savaşına sürüklenmeyeceğiz ancak tüm hedeflerimizi gerçekleştirmeden bu tarihi operasyonu sonlandırmayacağız." ifadelerini kullandı.

KARŞILIKLI SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

İsrail, İran'ın batısı ve başkent Tahran'da hava saldırıları düzenlediklerini duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Tahran ile ülkenin batısındaki askeri altyapıyı hedef aldığı iddia edildi. İran da misilleme saldırıları yaptı. İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi. İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

Savaşta 11. gün! İsrail, İran'ın Kirmanşah kentini füzelerle vurdu

İSRAİL KİRMANŞAH'TA SALDIRIYA BAŞLADI

İsrail ordusu, Kirmanşah'taki askeri tesislere saldırı düzenlediğini duyurdu. Öte yandan İran'dan yapılan açıklamada, İsrail istihbarat servisi Mossad'la işbirliği yaptığı suçlamasıyla bir kişiyi daha idam etti. İnfaz edilen kişinin adı Muhammedemin Sayeşte olarak açıklandı. Tesnim haber ajansı, Sayeşte'nin 2023'ün sonlarında tutuklandığını ve Mossad'ın siber ekibiyle bağlantılı olduğunu bildirdi.

İSRAİL GECE BOYU BOMBALADI

İsrail'in İran'a saldırıları gece boyunca devam etti. Tahran'ın yanı sıra doğusundaki Kereç kenti ve Şiraz, Yezd'de hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ve Kereç'te bir patlama sesinin duyulduğu ifade edildi.

Savaşta 11. gün! İsrail, İran'ın Kirmanşah kentini füzelerle vurdu

İSRAİL İRAN'I VURDU

İsrail ordusu önce İran'ın Markazi bölgesine dronlarla saldırdı. İran hava savunma sistemi bu saldırıyı püskürttü. Bir diğer saldırı da başkent Tahran'a yönelik oldu. Yine hava savunma sistemleri aktif hale geldi. İsrail ordusunun açıklamasına göre, askeri noktalar hedef alındı. Tahran'ın güney doğusundaki Parçin'de yer alan askeri üs vuruldu. Tahran'ın batısındaki Karaj'da da hava savunma sistemleri aktif hale geldi. İsfahan, Tebriz, Kirmanşah ve Savocbulağ kentlerinde de patlama sesleri duyuldu.

TRUMP: NEDEN REJİM DEĞİŞİKLİĞİ OLMASIN?

ABD başkanı Donald Trump İran'a yönelik saldırı ile ilgili açıklamalarını sürdürüyor. Trump, "İran'daki nükleer tesislere verilen zararın muazzam olduğu söyleniyor. Saldırılar kuvvetli ve hassas oldu. Ordumuz büyük bir ustalık gösterdi, teşekkürler" dedi. ABD Başkanı, "Rejim değişikliği' terimini kullanmak siyasi olarak doğru olmayabilir, ama eğer mevcut İran rejimi İran'ı yeniden büyük yapamıyorsa, neden rejim değişikliği olmasın?" ifadelerini kullandı. Trump, saldırıya katılan B-2 pilotlarının güvenli bir şekilde Missouri'ye indiğini de söyledi.

Savaşta 11. gün! İsrail, İran'ın Kirmanşah kentini füzelerle vurdu

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ARAKÇİ MOSKOVA'DA

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Orta Doğu'daki durumla ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeler yapmak üzere Moskova'ya gitti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Otobüste çarşaflı kadına saldırdı: Defolun gidin bu ülkeden

Otobüste çarşaflı kadına saldırdı: Defolun gidin bu ülkeden
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıBülent Sonyıldırım:

SENİN SONUNDA ARİEL ŞARON GİBİ OLUR İNŞALLAH NATENYAHU.

Yorum Beğen188
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Haber YorumlarıMelih İnce:

iran fakir ama yalancı değil. müslümanım diye ortada gezenlerden İsrail’e hiç ses çıkmadı. iran herkesten fazla müslüman

Yorum Beğen107
Yorum Beğenme24
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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Ben CHP'li DEĞİLİM..... ama herkese şunu hatırlatıyorum : ""CHP gelirse KUDÜS DÜŞER, GAZZE DÜŞER"" diyen Recep nerede ?...... KUDÜS GİTTİ..... GAZZE GİTTİ...... şimdi de İRAN GİDİYOR !!!!!........ "RECEP " te OTURMUŞ SEYREDİYOR !!!!....... B.O.P eşbaşkanı, YAHUDİLERİN MADALYA VERDİĞİ "RECEP" !!!.....

Yorum Beğen65
Yorum Beğenme17
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Haber YorumlarıMGk:

Bizi de yakında vururlar artık bu masal değil gerçeğin ta kendisi

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme18
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Haber YorumlarıMarko Paşa:

MGk: korkma lan, devlet Amerika ve İsrail’in tarafında, sana kimse saldırmaz.

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme2
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