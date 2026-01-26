Haberler

Savaşın ayak sesleri! Tahran'dan ABD ile gerilimi tırmandıracak hamle

Savaşın ayak sesleri! Tahran'dan ABD ile gerilimi tırmandıracak hamle Haber Videosunu İzle
Savaşın ayak sesleri! Tahran'dan ABD ile gerilimi tırmandıracak hamle
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'da 29 gündür devam eden protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 848'e yükselirken, ABD'nin uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ü Orta Doğu'ya göndermesinin ardından Tahran yönetiminden dikkat çeken bir hamle geldi. İslam İdeolojisi Yayma Örgütü, ABD ile olası bir çatışmada İran'ın Fattah balistik füzesinin USS Abraham Lincoln uçak gemisini ikiye ayırabileceğini simüle eden bir propaganda videosu yayınladı.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 848'e yükseldiğini duyurdu.

HRANA'nın haberine göre, ülkenin birçok noktasındaki olaylar sonucunda 41 bin 283 kişi gözaltına alındı. Gösterilerde çıkan olaylarda 209 güvenlik görevlisi dahil 5 bin 848 kişi yaşamını yitirdi. HRANA, dünkü haberinde ölü sayısının 5 bin 459'a çıktığını belirtmişti.

Savaşın ayak sesleri! Tahran'dan ABD ile gerilimi tırmandıracak hamle

TAHRAN YÖNETİMİNDEN TANSİYONU YÜKSELTECEK HAMLE

İran'da protestolar 29. gününde devam ederken ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln'un dün akşam Orta Doğu'ya gelmesi ve İran yakınlarına demirlemesinin ardından Tahran yönetiminden dikkat çeken bir hamle geldi.

Savaşın ayak sesleri! Tahran'dan ABD ile gerilimi tırmandıracak hamle

PROPAGANDA VİDEOSU YAYINLADILAR

İran'ın devlet kontrolündeki İslam İdeolojisi Yayma Örgütü, ABD ile olası bir çatışmada İran'ın Fattah balistik füzesinin USS Abraham Lincoln uçak gemisini ikiye ayırabileceğini simüle eden bir propaganda videosu yayınladı. Videoda, söz konusu uçak gemisi saldırı grubunun Ortadoğu'ya girmesi de gösteriliyor.

Savaşın ayak sesleri! Tahran'dan ABD ile gerilimi tırmandıracak hamle

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Savaşın ayak sesleri! Tahran'dan ABD ile gerilimi tırmandıracak hamle

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonucu ülke yönetimi internet erişimini engellemişti. İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumu tarafından dün yapılan açıklamada, gösteriler sırasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Savaşın ayak sesleri! Tahran'dan ABD ile gerilimi tırmandıracak hamle

Bu kişilerden 2 bin 427'sinin "silahlı terör grupları" tarafından öldürülen güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlar olduğu ifade edilirken 690 kişi hakkında ise bilgi verilmemişti. İran'da gösteriler son bulmuş olsa da ABD'nin Virginia eyaleti merkezli HRANA, daha fazla vakayı doğruladığını öne sürerek ölü ve gözaltı sayılarını güncellemeye devam ediyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne EYP'li saldırı girişimi

Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne hain saldırı girişimi
Jandarma ve Sahil Güvenlik, 3 bin 635 subay-astsubay alacak

Başvurular bugün başladı! Yüzlerce sözleşmeli asker alınacak
İran'da protestoların 29. günü! Ölü sayısı 5 bin 848'e yükseldi

Ateş 29 gündür sönmüyor! Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Kenan Yıldız varsa sorun yok! Juventus, Napoli'yi adeta ezdi

Napoli'nin gururuyla oynadı
Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne EYP'li saldırı girişimi

Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne hain saldırı girişimi
Domenico Tedesco: Eğer bu akşam biri suçlanacaksa bu ben olmalıyım

Tedesco: Eğer bu akşam biri suçlanacaksa...
359 kişiyi taşıyan feribot teknik arıza sebebiyle battı

Onlarca kişiyi taşıyan feribot battı! Cesetleri yan yana dizdiler