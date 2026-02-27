Haberler

Savaşı kim kazanır? Bir fark var ki kağıt üstünde kaybettiler bile

Savaşı kim kazanır? Bir fark var ki kağıt üstünde kaybettiler bile Haber Videosunu İzle
Savaşı kim kazanır? Bir fark var ki kağıt üstünde kaybettiler bile
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan ile Afganistan arasında bugün başlayan savaş, iki tarafın askeri kapasitesini yeniden mercek altına aldı. Yaklaşık 654 bin aktif askere, 400'ün üzerinde savaş uçağına ve tahmini 160-170 nükleer başlığa sahip Pakistan ordusu, sayısal ve teknolojik açıdan belirgin bir üstünlük sergilerken; Afganistan'daki Taliban güçleri ise 150-200 bin arası savaşçı, sınırlı hava gücü ve asimetrik savaş tecrübesiyle sahada direnç göstermeye çalışıyor.

  • Pakistan Silahlı Kuvvetleri'nin 654 bin aktif askeri ve 550 bin yedek personeli bulunuyor.
  • Pakistan'ın envanterinde 400'ün üzerinde savaş uçağı ve 2 bin 500'ün üzerinde tank yer alıyor.
  • Taliban'ın silahlı gücü 150 bin ila 200 bin arasında savaşçıdan oluşuyor ve düzenli bir ordu formatında değil.

Pakistan ile Afganistan arasında bugün resmen başlayan savaş, iki tarafın askeri kapasitesini yeniden gündeme taşıdı. Sınır hattında karşılıklı hava ve kara operasyonları sürerken, tarafların personel sayısı, hava gücü ve savunma kapasitesi sahadaki denge açısından kritik önem taşıyor.

PAKİSTAN'IN 654 BİN AKTİF ASKERİ VAR

Pakistan Silahlı Kuvvetleri yaklaşık 654 bin aktif askere sahip. Buna ek olarak 550 bine yakın yedek personel bulunuyor. Kara Kuvvetleri en büyük yapıyı oluştururken, Pakistan Hava Kuvvetleri envanterinde yaklaşık 70-75 F-16 savaş uçağı, 150'nin üzerinde JF-17 ve farklı tiplerde toplam 400'ün üzerinde savaş uçağı yer alıyor. Kara birliklerinde ise 2 bin 500'ün üzerinde tank, 12 bini aşkın zırhlı araç ve güçlü bir topçu kapasitesi bulunuyor. Pakistan ayrıca tahmini 160 ila 170 nükleer savaş başlığına sahip ve bu durum ülkeye stratejik caydırıcılık sağlıyor.

Savaşı kim kazanır? İşte Pakistan ile Afganistan'ın güç karşılaştırması

2021 SONRASI DEVLET ORDUSU FİİLEN SONA ERDİ

Afganistan tarafında ise 2021 sonrası klasik devlet ordusu yapısı fiilen sona erdi. Taliban yönetiminin elinde net ve şeffaf bir resmi ordu yapısı bulunmuyor. Uzman tahminlerine göre Taliban'ın silahlı gücü 150 bin ila 200 bin arasında savaşçıdan oluşuyor. Ancak bu güç düzenli bir ordu formatında değil; daha çok bölgesel komutanlıklar ve mobil birlikler şeklinde faaliyet gösteriyor. Taliban'ın elinde ABD'nin çekilmesi sonrası ele geçirilen binlerce hafif silah, zırhlı araç ve bazı helikopterler bulunsa da, aktif ve operasyonel hava gücü Pakistan'la kıyaslandığında oldukça sınırlı kabul ediliyor.

Savaşı kim kazanır? İşte Pakistan ile Afganistan'ın güç karşılaştırması

HAVA GÜCÜNDE PAKİSTAN AÇIK ARA ÜSTÜN

Hava gücü açısından Pakistan açık ara üstünlük sağlarken, Afganistan tarafı daha çok gerilla taktikleri, sınır hattı hakimiyeti ve asimetrik savaş yöntemleri ile öne çıkıyor. Taliban'ın ağır hava savunma sistemleri sınırlı; daha çok taşınabilir hava savunma sistemleri ve hafif silahlarla operasyon yürütüyor.

Savaşı kim kazanır? İşte Pakistan ile Afganistan'ın güç karşılaştırması

SAVUNMA BÜTÇESİNDE DE CİDDİ FARK VAR

Savunma bütçesi açısından da ciddi fark bulunuyor. Pakistan'ın yıllık savunma harcaması yaklaşık 7-8 milyar dolar seviyesindeyken, Afganistan'da Taliban yönetiminin düzenli ve uluslararası kabul görmüş bir savunma bütçesi bulunmuyor.

"ÜSTÜNLÜK PAKİSTAN TARAFINDA"

Uzmanlar, sayısal ve teknolojik üstünlüğün Pakistan tarafında olduğunu ancak Afganistan'daki Taliban güçlerinin coğrafi avantaj ve düzensiz savaş deneyimi sayesinde sahada direnç gösterebileceğini belirtiyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıisa yatar:

Eeee ne olmuş ABD ordusu daha güçlü ama Afganistan da zıctı.Rusya da zamanında zıcmıştı.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın yine gecelerde! Fotoğraf çekilmek isteyen valeyi pişman etti

Fotoğraf çekilmek isteyen valeyi bin pişman etti
Yeni dönem fena can yakacak! Bunları yapanların ehliyeti gidecek

Yeni dönem çok can yakar! Bunları yapanların ehliyeti gidecek
Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın boşanma şartları ortaya çıktı! Bir madde dikkat çekti

Boşanma şartları ortaya çıktı! Bir madde dikkat çekti
Yarısı Bizden Kampanyası'nda yeni kolaylık: Tüm vatandaşlar yararlanabilecek

Yarısı Bizden'de ev sahibi yapacak yeni kolaylık
Sergen Yalçın yine gecelerde! Fotoğraf çekilmek isteyen valeyi pişman etti

Fotoğraf çekilmek isteyen valeyi bin pişman etti
Dünya kadar serveti olan ünlü ismin giyim tarzını görenler aynı yorumu yapıyor

Videoyu izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Ekipleri bile korku sardı! Kazdıkları topraktan 171 ceset çıkarıldı

Ekipleri bile korku sardı! Kazdıkları topraktan 171 ceset çıkarıldı