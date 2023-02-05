Savaş çanları çalıyor! ABD casus balonu süpersonik füzeyle vurdu, Çin'den misilleme çağrısı geldi

ABD semalarında tespit edilen ve Çin'e ait olduğu açıklanan "casus balon" iki ülke arasında büyük bir krize neden oldu. ABD Savunma Bakanlığı, Langley Hava Kuvvetleri Üssü'nden kalkan bir F-22'den fırlatılan süpersonik füzeyle balonu vurarak düşürürken, Çin'den bu harekete büyük tepki geldi. Yapılan açıklamada, "Çin, ABD'den bu olayı sakince ve profesyonelce halletmesini istedi. Fakat ABD güç kullanmayı tercih ederek aşırı tepki verdi. Misilleme yapma hakkımız var" ifadesi yer aldı.

Geçen hafta ABD'nin kuzeyinde tespit edilen ve tarifeli uçaklardan çok daha yüksek bir irtifada seyreden ve Çin'e ait olduğu açıklanan bir istihbarat bilgi balonunun ortaya çıkması iki ülke arasında tansiyonu yükseltmişti.

ABD SAVAŞ UÇAKLARI TARAFINDAN DÜŞÜRÜLDÜ

Washington yönetimi balonun Çin'e ait olduğunu açıklarken, düşürülmesinin gündemde olduğunu duyurmuş fakat Çin ise bu iddiaları yalanlamıştı. Gökyüzünde ilerleyen balon dün Güney Carolina sahillerinde ABD savaş uçakları tarafından düşürüldü.

ABD savaş uçakları balonu böyle vurdu.

"ENKAZIN İNSANLARA ZARAR VERMEMESİNİ İSTEDİM"

ABD Başkanı Joe Biden konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Biden, "Balonun düşürülme talimatını Çarşamba günü verdim ve bir an önce düşürülmesini istedim fakat enkazın insanlara zarar vermemesini istedim" dedi. Pentagon yönetimi ise balonun düşürülmesi için en uygun zamanında, balon Atlas Okyanusu üzerinde ve ABD'nin sınırları içerisindeyken düşürülmesinin uygun olduğunu düşünerek harekete geçti.

SÜPERSONİK FÜZE KULLANILDI

ABD Savunma Bakanlığı da balonun düşürülme operasyonunun detaylarını paylaştı. Virginia'daki Langley Hava Kuvvetleri Üssü'nden kalkan bir F-22'nin balonu düşürdüğü belirtildi. Savaş uçağının ısıya duyarlı, AIM-9X süpersonik füze kullandığı da kayıtlara geçti.

ÇİN'DEN ABD'NİN BALONU VURMASINA SERT TEPKİ

Bu hamlenin ardından Çin'den çok sert bir açıklama geldi. ABD'nin balonun düşürüleceğini önceden haber vermediğini belirten Çin Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yayınladı. Açıklamada, ABD'nin aşırı tepki gösterdiği belirtilirken, "Misilleme yapma hakkımız var" denildi.

Balona düzenlenen operasyon gündem oldu.

"ABD GÜÇ KULLANMAYI TERCİH EDEREK AŞIRI TEPKİ VERDİ"

Çin yönetimi ayrıca balonun kazara bölgede olduğunu da aktardı. Açıklamada, "Çin, ABD'den bu olayı sakince ve profesyonelce halletmesini istedi. Fakat ABD güç kullanmayı tercih ederek aşırı tepki verdi"

BALON HANGİ BİLGİLERİ TOPLADI?

Balonun enkazını toplama çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, İngiliz haber ajansı Reuters, "Bazı sorular yanıtsız kaldı. Mesela Çin, balonun ABD'deki yolculuğunda hangi bilgileri topladı" yorumunu yaptı.

ABD SINIRINI GEÇERKEN BÖLGEDE PANİK YARATMIŞTI

Balon 28 Ocak'ta Alaska'da görülmüş ve 30 Ocak'ta Kanada hava sahasına girmişti. Balon daha sonra tekrar ABD sınırını geçerken bölgede panik yaratmıştı. Balonun patlama anlarını anbean görüntüleyen Reuters, balonun düşürülmesi sırasında bir patlama meydana gelmediğine de dikkat çekti.