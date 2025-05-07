Hindistan Pakistan'ı füzelerle vurdu, ölü sayısı 26'ya yükseldi

Hindistan-Pakistan savaşı resmen başladı! Bilanço her saat artıyor
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Savaş başladı! İşte Hindistan ve Pakistan askeri güç karşılaştırması

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Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilimde bilanço her saat ağırlaşırken iki ülkelerinin ordularının askeri gücü ve silah kapasitesinin karşılaştırılması merak konusu oldu. Hindistan'ın 1 milyon 237 bin 117 askeri ve 164 nükleer silahı bulunurken Pakistan ordusunda ise 510 bin asker ve 170 nükleer silah yer alıyor.

Hindistan'ın 9 bölgeyi füzelerle vurmasına Pakistan'dan misilleme gelirken, Asya'yı karıştıran savaşta ilk belirlemelere göre en az 26 kişi hayatını kaybetti.

Bölgede yaşanan sıcak gelişmelerin ardından Hindistan ve Pakistan'ın askeri güçleri merak konusu oldu. Keşmir'deki son çatışmalarla bir kez daha karşı karşıya gelen iki nükleer gücün orduları, personel sayıları, tank ve uçak sayıları ortaya çıktı.

HİNDİSTAN DÜNYANIN EN BÜYÜK ORDULARINDAN BİRİNE SAHİP

Hindistan, 1 milyon 455 bin asker sayısı, 1 milyon 155 bin yedek personeli ile dünyanın en büyük ordularından birine sahip. Pakistan'ın ise 660 bin askerinin yanı sıra 550 bin yedek askeri gücü bulunuyor.

Savaş başladı! İşte Hindistan ve Pakistan askeri güç karşılaştırması

PAKİSTAN'IN 498 SAVAŞ UÇAĞI VAR

Hindistan'ın 2080 savaş uçağı, 4 bin 201 tankı, 16 denizaltısı ve 293 gemisine karşılık, Pakistan 498 uçağı, 2 bin 627 tank, 9 denizaltı ve 121 gemi sayısıyla mücadele ediyor.

Savaş başladı! İşte Hindistan ve Pakistan askeri güç karşılaştırması

NÜKLEER GÜÇTE PAKİSTAN ÜSTÜN

Nükleer güçte ise Hindistan'ın 164, Pakistan'ın 170 başlığı var. Hindistan "ilk kullanmama" politikasını benimserken Pakistan "tam spektrumlu caydırıcılık" stratejisi izliyor.

Savaş başladı! İşte Hindistan ve Pakistan askeri güç karşılaştırması

PAKİSTAN MI YOKSA HİNDİSTAN ORDUSU MU DAHA GÜÇLÜ?

Hindistan personel sayısı, hava ve deniz güçleri açısından Pakistan'ın üstünde kalıyor. Askeri kapasitesi sürekli artan ülke bu açıdan avantajlı bir konumda.

Savaş başladı! İşte Hindistan ve Pakistan askeri güç karşılaştırması

Pakistan, nükleer caydırıcılık ve Çin ile olan askeri iş birliği nedeniyle bölgedeki hakimiyetini güçlendirme politikasını izliyor. Taktik nükleer silahlar içeren bir savunması var.

Savaş başladı! İşte Hindistan ve Pakistan askeri güç karşılaştırması

İki ülkede farklı askeri güç olarak farklı stratejik yaklaşımlar benimsiyor. Bu nedenle bölgedeki hakim güç zaman zaman çatışmanın şekli ve boyutuna göre değişmekte.

Savaş başladı! İşte Hindistan ve Pakistan askeri güç karşılaştırması
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıYakup Başaran:

pakistana kurtuluş savaşından beri borcumuz var..Ödeme zamanı gelmiş olabilir

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Haber YorumlarıMesut Demirhan:

Tüm dünyada Müslüman Ülkelere karşı bı harekat var Rabbim tüm müslüman alemini korusun

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Haber YorumlarıBükücü:

Gönlümüz Pakistan'dan yana ama Hindistan kazanır bu savaşı!

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Haber Yorumlarıvatandaş:

putperes hindistan perişan olur inşallah.

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Haber YorumlarıSadullah sıtkı:

hındistan ruhumuz seinle yok et nifak tohumlarını

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Kurban bayramı yaklaşıyor Türkiye de çok inek kesilecek. o zaman Hindular bize de saldırabilirler.

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Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Sonuçta Allah veriyor Ülkelere Gücünü. Demekki Hindistanı, Israili daha cok tercih ediyor. Dinden dolayı degilse acaba yaşam degerleri daha yüksek diye olabilirmi? Bir Kadın mesela Hindistan/Israilde mi daha Mutlu Gaze/Pakistandamı? Iki yüzlülük nerde daha yaygın? Acaba Israilde shalom diyip kendi halkı soyuyormu siyasetciler yoksa Müslüman ülkelerde Elhamdülillah diyip soyuyorlarmı? Objectif bakınca Israil ve Hindistan daha iyi ülke. Tabi düşmanlarına acımasız davranırlar Sonuçta düşman.

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