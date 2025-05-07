Savaş başladı! İşte Hindistan ve Pakistan askeri güç karşılaştırması

Hindistan'ın 9 bölgeyi füzelerle vurmasına Pakistan'dan misilleme gelirken, Asya'yı karıştıran savaşta ilk belirlemelere göre en az 26 kişi hayatını kaybetti.

Bölgede yaşanan sıcak gelişmelerin ardından Hindistan ve Pakistan'ın askeri güçleri merak konusu oldu. Keşmir'deki son çatışmalarla bir kez daha karşı karşıya gelen iki nükleer gücün orduları, personel sayıları, tank ve uçak sayıları ortaya çıktı.

HİNDİSTAN DÜNYANIN EN BÜYÜK ORDULARINDAN BİRİNE SAHİP

Hindistan, 1 milyon 455 bin asker sayısı, 1 milyon 155 bin yedek personeli ile dünyanın en büyük ordularından birine sahip. Pakistan'ın ise 660 bin askerinin yanı sıra 550 bin yedek askeri gücü bulunuyor.

PAKİSTAN'IN 498 SAVAŞ UÇAĞI VAR

Hindistan'ın 2080 savaş uçağı, 4 bin 201 tankı, 16 denizaltısı ve 293 gemisine karşılık, Pakistan 498 uçağı, 2 bin 627 tank, 9 denizaltı ve 121 gemi sayısıyla mücadele ediyor.

NÜKLEER GÜÇTE PAKİSTAN ÜSTÜN

Nükleer güçte ise Hindistan'ın 164, Pakistan'ın 170 başlığı var. Hindistan "ilk kullanmama" politikasını benimserken Pakistan "tam spektrumlu caydırıcılık" stratejisi izliyor.

PAKİSTAN MI YOKSA HİNDİSTAN ORDUSU MU DAHA GÜÇLÜ?

Hindistan personel sayısı, hava ve deniz güçleri açısından Pakistan'ın üstünde kalıyor. Askeri kapasitesi sürekli artan ülke bu açıdan avantajlı bir konumda.

Pakistan, nükleer caydırıcılık ve Çin ile olan askeri iş birliği nedeniyle bölgedeki hakimiyetini güçlendirme politikasını izliyor. Taktik nükleer silahlar içeren bir savunması var.

İki ülkede farklı askeri güç olarak farklı stratejik yaklaşımlar benimsiyor. Bu nedenle bölgedeki hakim güç zaman zaman çatışmanın şekli ve boyutuna göre değişmekte.