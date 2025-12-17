Şarkıcı sahnedeyken elektrik akımına kapıldı

Peru'da bir konser gecesi bir anda kabusa döndü. Genç rock şarkıcısı Carlos Suarez, sahnede kendini tanıttığı sırada mikrofonundan elektrik akımına kapılarak yere yığıldı. Dehşet dolu anların kameraya yansıdığı olayda, 21 yaşındaki şarkıcı ağır yaralanırken, izleyiciler büyük panik yaşadı.

MİKROFONA DOKUNDU, BİR ANDA YERE YIĞILDI

Görüntülere göre Suarez, tıklım tıklım dolu bir barda kendini tanıttığı sırada mikrofonu eline aldığı anda elektrik çarpmasına maruz kaldı. Elektrik akımı nedeniyle geri geri sendeleyen genç şarkıcı, kısa süre sonra yere yığılarak kıvranmaya başladı. Akımın yaklaşık 10 saniye boyunca vücudunu felç ettiği görüldü.

KIVILCIMLAR SAÇILDI, İZLEYİCİLER PANİK YAŞADI

Şoke eden görüntülerde Suarez'in yardım çığlıkları attığı sırada mikrofondan kıvılcımlar çıktığı fark edildi. Konser alanındaki izleyicilerin panik içinde "Akım, akım!" diye bağırdığı anlar da kayıtlara yansıdı.

HIZLI MÜDAHALE FACİANIN ÖNÜNE GEÇTİ

Olay sırasında sahnede bulunan bir ses teknisyeni ile başka bir grubun üyesi, mikrofonun fişini hızla çekerek elektrik akımını kesti. Bu hızlı müdahalenin, olası bir faciayı önlediği belirtildi.

BOYNUNDA YANIKLAR OLUŞTU

Elektrik çarpmasına maruz kalan Suarez, olayın ardından hastaneye kaldırıldı. Rock grubu Mi Major Amigo Scott (My Best Friend Scott)'ın solisti olan genç şarkıcının boynunda birinci derece yanıklar oluştuğu açıklandı.

"HAYATIMI KAYBETMEYE ÇOK YAKLAŞTIM"

Yaşadığı korku dolu anların ardından açıklama yapan Suarez, "Çok travmatik bir durum yaşadım, hayatımı kaybetmeye çok yaklaştım" ifadelerini kullandı. Mono (Maymun) lakabıyla da tanınan genç şarkıcı, Instagram'dan paylaştığı video ile sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek hayranlarını rahatlattı.