BM'deki sözleri dikkat çeken Şara'nın metni bizzat kendisinin yazdığı ortaya çıktı

Yıllar önce Irak'ta ABD'ye karşı savaşan, Suriye'de HTŞ'nin liderliğini üstlenmiş ve hakkında 10 milyon dolarlık ödül konmuş olan Ahmed Şara, bu kez Suriye Cumhurbaşkanı sıfatıyla New York'taki BM Genel Kurulu'nda konuştu.

Şara, kürsüde ülkesinin bağımsızlığını ve iradesini vurgulayarak, "Suriye'nin bileklerindeki zincirlerin kırılmasını" net ifadelerle dile getirdi.

"SURİYE'NİN HİKAYESİNİ KENDİ KALEMİYLE YAZDI"

Konuşmaya ilişkin dikkat çeken ayrıntıyı Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani açıkladı. Şeybani, konuşma öncesinde çekilen bir fotoğrafı da paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Tüm Dışişleri ekibi hazırlık yapmıştı ancak Sayın Cumhurbaşkanı, Suriye'nin hikayesini bizzat kendi kalemiyle yazmakta ısrar etti."

ŞARA: TÜM YAPTIRIMLAR KALDIRILMALI

58 yıl sonra BM kürsüsünden konuşan ilk Suriye lideri olan Şara, "Önceki rejim, 1 milyon masumu öldürdü. Milyonlarcasını evlerinden etti. 2 milyon evi yıktılar. Silahsız masum insanlara kimyasal silahlarla saldırdılar. Kadınları ve çocukları katlettiler. Masum sivilleri zehirli gazlarla öldürerek gerçeği susturmaya çalıştılar. İntikam duygusuyla değil; adalet için savaştık" ifadelerini kullandı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, başta Türkiye olmak üzere kendilerine destek olan ülkelere teşekkür etti.

Suriye Cumhurbaşkanı, 1974'te İsrail'le imzalanan saldırmazlık anlaşmasını hatırlattı. Anlaşmaya bağlılıklarını vurgulayan Ahmed Şara, "Bu doğrultuda uluslararası toplumun bizimle birlikte olmasını temenni ediyoruz" dedi.

Şara, "Ayağımızdaki pranga çözülmeli" diyerek Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu.

"Eski rejim düştüğünden beri çok net stratejik politikamız oldu." diyenŞara, "Bunlar, güvenlik, diplomasi ve ekonomik gelişme. Şimdi de yasama için tüm kurumları kuruyoruz. Uluslararası ilişkilerimizi yeniden tesis ediyoruz. Yaptırımların kaldırılması için çok çalıştık. Ayağımızdaki pranga sökülmeli. Tüm yaptırımların kaldırılmasını istiyoruz" dedi.