Sapığın, kadınların tuvaletteki görüntülerini çekmek için yaptığı plan akıllara durgunluk verdi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde tüyler ürperten bir olay yaşandı. 45 yaşındaki Douglas Egan adlı adam, kılık değiştirdikten sonra kadınlar tuvaletine girdi ve kadınları çıplak şekilde görüntülemeye başladı. Güvenlik kayıtlarından tespit edilen adam, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.