Şam yolunda tarihi görüntüler! Suriyeliler yola çıktı, araç kuyruğunun sonu görülmedi

Suriye'de Beşar Esad rejiminin kontrolü kaybettiği başkent Şam'ın merkezine rejim karşıtı güçler girdi. Şam'daki Emevi Meydanı'nda Baas rejimini deviren gruplar, sevinç gösterilerinde bulundu. Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin düşmesiyle birlikte binlerce Suriyeli Şam yolunda görüntülendi. Dron ile görüntülenen araç kuyrukları tarihi görüntüler oluşturdu.

ARAÇLARIN UCU BUCAĞI GÖRÜLMEDİ

Suriye'de Beşar Esad rejiminin kontrolü kaybettiği başkent Şam'a doğru yola çıkan Suriyeliler, kent çevresinde yoğun araç trafiğine neden oldu. Yollarda oluşan uzun araç kuyruğunun dron ile görüntülendi. Yola sığmayan araçların toprak alandan ilerleye çalıştığı görüldü.

61 YILLIK BAAS REJİMİ ÇÖKTÜ

Arap Sosyalist Baas Partisi Suriye'de 1963'te darbeyle iktidara geldi. 1970'de yılında parti içi darbeyle Beşşar Esed'in babası Hafız Esed iktidarı ele geçirerek, 1971'de Suriye Devlet Başkanı oldu. Beşşar Esed ise, babasının ölümü üzerine 2000'de Baas rejiminin başına geçti. Esed ve Baas iktidarı, rejim karşıtı grupların başkent Şam'a girmesiyle sona erdi. Suriye'de 2011 yılında özgürlük talebiyle halk hareketleri başlarken rejim kitlelere şiddet kullanarak müdahale etti. Binlerce kişinin öldürüldüğü rejim müdahaleleri, süreci iç savaşa dönüştürdü. Silahlı muhalif gruplar uzun bir mücadeleye girerken, rejim uluslararası baskılara rağmen sorunun diplomasi ve barışçıl yollardan çözümüne yanaşmadı. Suriye'de 27 Kasım'da yoğunlaşan çatışmaların ardından ülkede Halep, İdlib, Hama'dan başlayarak pek çok bölgede kontrolü kaybetti.