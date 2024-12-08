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Şam yolunda tarihi görüntüler! Suriyeliler yola çıktı, araç kuyruğunun sonu görülmedi

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Suriye'de Beşar Esad rejiminin kontrolünü kaybettiği başkent Şam'a doğru hareket eden Suriyeliler, yoğun araç trafiği oluşturdu. Yollarda oluşan uzun araç kuyruğu, dron ile görüntülendi. Yola sığmayan araçların toprak alandan ilerlemeye çalıştığı gözlendi. Bu durum, kent çevresinde ciddi bir trafik yoğunluğu yarattı.

Suriye'de Beşar Esad rejiminin kontrolü kaybettiği başkent Şam'ın merkezine rejim karşıtı güçler girdi. Şam'daki Emevi Meydanı'nda Baas rejimini deviren gruplar, sevinç gösterilerinde bulundu. Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin düşmesiyle birlikte binlerce Suriyeli Şam yolunda görüntülendi. Dron ile görüntülenen araç kuyrukları tarihi görüntüler oluşturdu.

Şam yolunda tarihi görüntüler: Suriyeliler yola çıktı, araçların ucu bucağı görülmedi

ARAÇLARIN UCU BUCAĞI GÖRÜLMEDİ

Suriye'de Beşar Esad rejiminin kontrolü kaybettiği başkent Şam'a doğru yola çıkan Suriyeliler, kent çevresinde yoğun araç trafiğine neden oldu. Yollarda oluşan uzun araç kuyruğunun dron ile görüntülendi. Yola sığmayan araçların toprak alandan ilerleye çalıştığı görüldü.

Şam yolunda tarihi görüntüler: Suriyeliler yola çıktı, araçların ucu bucağı görülmedi

61 YILLIK BAAS REJİMİ ÇÖKTÜ

Arap Sosyalist Baas Partisi Suriye'de 1963'te darbeyle iktidara geldi. 1970'de yılında parti içi darbeyle Beşşar Esed'in babası Hafız Esed iktidarı ele geçirerek, 1971'de Suriye Devlet Başkanı oldu. Beşşar Esed ise, babasının ölümü üzerine 2000'de Baas rejiminin başına geçti. Esed ve Baas iktidarı, rejim karşıtı grupların başkent Şam'a girmesiyle sona erdi. Suriye'de 2011 yılında özgürlük talebiyle halk hareketleri başlarken rejim kitlelere şiddet kullanarak müdahale etti. Binlerce kişinin öldürüldüğü rejim müdahaleleri, süreci iç savaşa dönüştürdü. Silahlı muhalif gruplar uzun bir mücadeleye girerken, rejim uluslararası baskılara rağmen sorunun diplomasi ve barışçıl yollardan çözümüne yanaşmadı. Suriye'de 27 Kasım'da yoğunlaşan çatışmaların ardından ülkede Halep, İdlib, Hama'dan başlayarak pek çok bölgede kontrolü kaybetti.

Şam yolunda tarihi görüntüler: Suriyeliler yola çıktı, araçların ucu bucağı görülmedi

Şam yolunda tarihi görüntüler! Suriyeliler yola çıktı, araç kuyruğunun sonu görülmedi
Kaynak: AA / Rabia Dalkılıç - Dünya
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Yorumlar (24)

Haber YorumlarıSadık:

Darısı içimizdeki yunanlılara

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Yorum Beğenme34
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Haber YorumlarıÖzcan Özcan:

FİLİSTİNLE TİCARETİMİZ %1350 ARTMIŞ.TİCARET BAKANLIĞINI VE İSRAİLLİ PARDON FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİ KUTLUYORUM .

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme65
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Haber YorumlarıGokhan Bilge:

Darısı Erdoğan’a ????

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme64
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Haber YorumlarıMuhsin Çakır:

Yorumlarda ne çok aramızda devlet düşmanı varmış hayret

Yorum Beğen63
Yorum Beğenme14
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Haber Yorumlarıİbrahim Demirel:

Adamlar kalsa savaştan kaçtı diyorlar, gitse geri döner diyorlar. İçimizde bazı hainlr var, devletin onları belirleyip gerekeni yapması gerekiyor ve ben inanıyorum onun da zamanı gelecektir.

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Haber YorumlarıNagehan Gedikli:

kapıları acil giden gitsin ülke ülke değil mülteci kampıydi

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Haber YorumlarıBaba Yorgun:

Yav he he bizde inandık karşınızda çocuk yok herhalde

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Haber YorumlarıGündüz Çilekaroğlu:

Bu trafik Türkiye’den dir inşallah

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Haber YorumlarıBen Kemal:

Bop projesi aşama kaydetti. Suiler o yıprakların kendilerine kalacağını sanmasın.

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Haber Yorumlarısuskun çocuk null:

israil otur oturduğun yerde ne güzel gidiyorlar işte

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