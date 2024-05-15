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Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Robet Fico böyle vuruldu

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Hükümet toplantısı çıkışında silahlı saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Robert Fico ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Suikast girişiminde bulunan saldırgan yakalanırken, Başbakan Fico'nun vurulma anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Slovakya Başbakanı Robert Fico hükümet toplantısı çıkışında silahlı saldırıya uğradı. 4 el ateş açılan Fico ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, saldırgan da kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Fico'nun vurulma anına ait görüntüler ise bir kameraya yansıdı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

TA3 televizyon kanalına göre olay, Slovakya'nın başkenti Bratislava'nın yaklaşık 150 kilometre kuzeydoğusundaki Handlova kasabasında meydana geldi. Hükümet toplantısı sonrası 4 el ateş açılan Fico, karnından yaralanarak ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise polis tarafından gözaltına alındı.

VURULMA ANINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Saldırı sırasında ağır yaralanan Başbakan Fico'nun vurulma anına ait görüntüler de ortaya çıktı. Vurulduktan sonra korumaları tarafından makam aracına taşınan Fico, hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya

Robert Fico Slovakya Dünya Güncel Haberler

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