Saldırıya geçen Hamas'ın silahlı kanadı, İsrail'deki polis merkezini ele geçirdi
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Hamas'ın silahlı kanadı İsrail topraklarına sızarak Aksa Tufanı operasyonu başlattı. Bölgede çatışmalar şiddetlenirken, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden çıkan silahlı grup, İsrail'in Sderot kentinde bir polis merkezini ele geçirdi.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, İsrail'e karşı başlattıkları Aksa Tufanı operasyonu başlattıklarını duyurdu. İsrail'e 5 bin roket ve havan fırlatılırken, 5 İsrail vatandaşı hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi de yaralandı. İsrail topraklarına karşı taarruza geçen silahlı grup, İsrail'de stratejik noktaları hedef almaya başladı.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Gazze'den İsrail bölgelerine sızan silahlı grup, Sderot kentinde bir polis merkezini ele geçirdi. İsrail ordusunun silahlı gruplarla çatışmaya girdiği ve yaralılar olduğu bildirildi. İsrail ordusu, Sderot kentinin girişinde yolları kapattı.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi etrafında 80 kilometre yarıçapındaki bölgeyi askeri alan ilan etti.
İsrail'deki Kanal12 televizyonunun haberine göre, Gazze'den 4 ayrı Filistinli silahlı grup çevredeki yerleşim yerlerine girdi.
Sosyal medyada, Gazze'den İsrail bölgelerine sızan silahlı grupların yerleşim alanlarında çatışmaya girdiği, yaralı İsraillilerin olduğuna ilişkin görüntüler paylaşıldı.