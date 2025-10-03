Saldırıdan kurtulan Sumud Filosu'nun en küçük gemisi Marinette tek başına Gazze'ye ilerliyor

İsrail güçleri Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Akdeniz'den yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na baskın düzenledi. 1 Ekim Çarşamba günü gece saat 23.00 sıralarında başlayan baskınlarda filodaki 48 Türk vatandaşı olmak üzere 400'den fazla aktivist alıkonuldu. Küresel Sumud Filosu'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Marinette gemisi dışındaki tüm teknelere müdahale ettiği bildirildi.

SALDIRIDAN KURTULAN TEK UMUT

Gazza ablukasını delmek için yola çıkan Sumud Filosu'nun en küçük gemisi Marinette İsrail'in müdahalesinden kurtularak tek başına Gazze'ye ilerliyor. Teknedeki aktivistlerden Sinan Akılotu CNN Türk'e yaptığı açıklamada, motor arızasından dolayı filoyu 100 mil geriden takip ettiklerini ve bundan dolayı dün akşamki İsrail saldırıdan kurtulduklarını açıkladı. Tekneden konuşan Akılotu, "Dua edelim inşallah İsrail'in gözleri kör olur, bizi görmeden İnşallah Gazze'ye ulaşırız" ifadelerini kullandı.

"TEK BAŞIMIZAYIZ"

Yalnızca 6 yolcunun bulunduğu gemi, motor arızasına rağmen Gazze'ye tek başına ilerlemeye devam ediyor. Gemide bulunan makine mühendisi ve Gazze gönüllüsü Ömer Faruk Narlı, "Yolumuza devam ediyoruz. Küresel Sumud Filosu'na baskının yapıldığı bölgedeyiz. Önümüzdeki saatler ne getirir, bilmiyoruz. 1 ya da 5 dakika sonra ne olacağını bilemiyoruz. Tek başımızayız." ifadesini kullandı.

"DUA EDİYORUZ, ABLUKAYI KIRMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

"Açık hedef" olduklarını vurgulayan Narlı, şunları kaydetti: "Terörist İsrail'in Savunma Bakanlığından bugün bizim gemimizi ifade eden 'Son gemiyi bekliyoruz' şeklinde bir şey yayımlandı. Yani açık hedefiz. Dua ediyoruz, ablukayı kırmaya çalışacağız. Gelecek saatler ne getirir, onu bilemiyorum"

TEKNEDEN MESAJ VAR

Teknenin canlı olarak yayınlanan yolculuğunda aktivistler kağıtlara yazdıkları notlarla mesaj verdi. Kağıtlarda, "İzleyen herkese teşekkürler. Desteğinizi seviyoruz. Bu bizi daha güvenli kılıyor" yazdı.

İŞTE TÜRK AKTİVİSTLERİN İSİMLERİ

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in yasa dışı şekilde alıkoyduğu ve teyit edebildikleri Türk aktivist sayısının 48 olduğu ifade edildi. Açıklamada Türk vatandaşlarının önümüzdeki günlerde serbest bırakılmalarının beklendiği bildirildi.

Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonundan yapılan açıklamada, alıkonulan kişilerin adları ile bulundukları gemi ve teknelerin isimleri şu şekilde verildi: "(Sirius) Abdulaziz Yalçın, Davut Daşkıran, Zeynep Dilek Tekocak, Ayçin Kantoğlu; (HUGA-A) Mehmet Sait Direkçi, Fatih Özsöz, Tevhit Yıldız; (Austral-A) İkbal Gürpınar, Fethullah Badem, Muhammet Emin Işık, Hacı Durak, Bekir Develi, Erdem Özveren, Enes Harman, Sait Karahasan; (Florida-A) Evren Akan, Turgay Turan, Muhammet Emin Yıldırım; (Alma) Metehan Sarı, Hüseyin Şuayb Ordu, Onur Murat Kolgu, Semih Fener, Osman Çetinkaya, Sümeyra Akdeniz Ordu; (Spectre) Bekir Turunç, Abdulmecid Bağcıvan, Mustafa Muhammed Çakmakçı, Mesut Çakar, Müslim Ziyali; (Mali/Deir Yassine-A) Sümeyye Sena Polat; (Grande Blu) Halil Rıfat Çanakçı; (Morgana) Ersin Çelik, Semanur Sönmez Yaman; (Seulle-A) Yaşar Yavuz, Haşmet Yazıcı, Abdülsamed Turan; (Capten Nikos-A) Umut Aslan, Abdullah Gündem; (Allakatalla) Halil İbrahim Sehidoglu; (Maria Cristina) Ergün Akpınar, (Adaigo) Muhammet Fatih Sinan, Yunus Demir, Mehmet Emin Aydın, Hakan Şimşek, Zeynel Abidin Özkan, Alpaslan Arslan, Muhammed Salih Dallı, (Mikeno-A) Huzeyfe Küçükaytekin"

Açıklamada, filoya bağlı Marinette gemisinde bulunanlar dışında tüm Türk aktivistlerin İsrail tarafından yasa dışı alıkoyulduğu ve Aşdod Limanı'na götürüldüğü belirtildi.

İŞTE İSRAİL'İN SALDIRDIĞI GEMİLERİN İSİMLERİ

İsrail'in "durdurduğu" belirtilen gemilerin isimleri Alma, Sirius, Adara, Spectre, Yulara, Aurora, Otaria, Huga, Deir Yessine, Grande Blu, Morgana, Hio, Seulle, All In, Captain Nikos, Florida, Karma, Mohammad Bhar, Oxygono, Free Willy, Jeannot III olarak açıklandı.

ELE GEÇİRİLEN GEMİLER BELLİ OLDU

Ele geçirildiği varsayılan gemilerin isimlerinin de Adagio, Ahed Tamimi, Allakatalla, Amsterdam, Australe, Catalina, Estrella Y Manuel, Fair Lady, Inana, Mango, Maria Cristina, Meteque, MiaMia, Mikeno, Ohwayla, Paola I, Pavlos Fyssas, Selvaggia, Vangelis Pissias-Asser et Ayssel, Wahoo olduğu belirtiliyor.

OLAY

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı. Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoydu. Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.