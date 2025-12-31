Bakan Memişoğlu, Kahire Kalesi'ni ziyaret etti

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Mısır temasları kapsamında Kahire Kalesi'ni ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mısır temaslarımız kapsamında; temelleri Selahattin Eyyübi tarafından atılan ve medeniyetimizin asırlık izlerini taşıyan Kahire Kalesi'ni ziyaret ederek, ecdadımızın bu topraklardaki eşsiz mirasını ve o manevi iklimi yerinde hissettik. Kalenin merkezinde yer alan ve medeniyetimizin mimari dehasını günümüze taşıyan Kavalalı Mehmet Ali Paşa Camii ile Hadım Süleyman Paşa Camii (Osmanlı'nın Mısır'daki ilk eseri), asırlardır heybetiyle ayakta duran bu yapılar; medeniyet vizyonumuzun ulaştığı her coğrafyada insanlık yararına bıraktığı kalıcı izlerin en somut yansımalarıdır" ifadelerini kullandı.

Bu eserlerin, Türkiye tarihinin köklü bağlarını ve iki ülke arasındaki ortak kültür mirasını temsil ettiğini belirten Bakan Memişoğlu, "Bu vesileyle, Selahattin Eyyübi'den Osmanlı'ya kadar bizlere böylesine kıymetli bir manevi miras emanet eden aziz ecdadımızı saygı, rahmet ve minnetle yad ediyorum" dedi.

MEMİŞOĞLU'NDAN TÜRBE ZİYARETİ

Bakan Memişoğlu, Mısır ziyareti kapsamında İmam Şafii ile Seyyidet Nefise'nin türbelerini ziyaret etti. Memişoğlu, "Mısır ziyaretimizin manevi durakları kapsamında; ilim ve irfan dünyamızın rehberlerini, ecdadımızın büyük bir hürmetle ihya ettiği o mukaddes makamlarda ziyaret ettik. Sünni İslam fıkhının büyük müctehidlerin biri olan İmam Şafii Hazretleri ile Ehli Beyt'in nuru, kerem ve cömertliğiyle gönüllerde taht kuran Seyyidet Nefise Hazretleri'nin türbe-i şeriflerinde o huzurlu atmosferi soluduk. İmam Şafii'nin Mısır'a geldiğinde Seyyidet Nefise Hazretleri'nin ilim meclislerine katılması ve ona duyduğu derin hürmet; ilmin edeple, vefanın ise imanla nasıl harmanlandığının en güzel örneğidir. Ecdadımızın bu makamları restore ederek bizlere emanet etmesi ise, bu mukaddes değerlere olan sarsılmaz bağlılığımızın bir mührüdür. Rabbim, bizleri bu büyük zatların miras bıraktığı ilim, edep ve güzel ahlak yolundan ayırmasın; bu topraklarla olan gönül bağlarımızı daim eylesin. Bu vesileyle, bizlere böylesine kıymetli bir manevi miras ve hizmet anlayışı bırakan aziz ecdadımızı saygı, rahmet ve minnetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

EZHER CAMİİ VE ÜNİVERSİTESİ'NE ZİYARET

Bakan Memişoğlu, Kahire'de Ezher Camii ve Üniversitesi'ne de bir ziyaret gerçekleştirdi. Memişoğlu, "Kahire'de kurulan ilk cami olma özelliğini taşıyan, bin yılı aşkın süredir İslam dünyasının en köklü ilim ve irfan merkezlerinden biri olan Ezher Camii ve Üniversitesi'ni ziyaret ettik. Burası sadece bir ibadethane değil, medeniyetimizin eğitime verdiği önemin de en büyük şahitlerinden biridir. Özellikle Osmanlı döneminde; Anadolu'dan gelen talebelere asırlarca yuva ve okul olan bu mukaddes mekanda, ecdadımızın ilme ve eğitime verdiği önemin izlerini yerinde müşahede ettik. Ecdadımızın genişletme ve restorasyon çalışmalarıyla ihya ettiği bu devasa külliye, tarihimizin ve kadim medeniyetimizin ilmi derinliğini günümüze taşıyan canlı bir hazinedir. Bin yıldır sönmeyen bu ilim meşalesinin gölgesinde, ortak tarihimizin hatıralarını hissetmekten büyük memnuniyet duyduk" değerlendirmesinde bulundu.