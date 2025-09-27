Rusya'yı sarsan şüpheli ölümler! Putin şoke oldu

Rusya'da son günlerde üst düzey siyasetçi ve bürokratların art arda esrarengiz şekilde hayatını kaybetmesi, ülke gündemini sarsıyor.

Rusya'da peş peşe yaşanan şüpheli ölümler dikkat çekiyor. Son olarak, 43 yaşındaki Putin yanlısı milletvekili ve iş insanı Vitaly Kapustin, yol kenarındaki yüksek bir ağaçta, elleri arkadan bağlı şekilde ölü bulundu.

"KENDİ BAŞINA ÇIKMASI İMKANSIZ"

Birleşik Rusya Partisi üyesi Kapustin'in cansız bedeni, görgü tanıklarının ifadesine göre oldukça yüksek bir noktada bulundu. Tanıklar, "O kadar yüksekteydi ki kendi başına çıkması mümkün görünmüyordu" diyerek intihar ihtimalini sorguladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

LÜKS OTELDE ESKİ YÖNETİCİNİN GİZEMLİ ÖLÜMÜ

Kapustin'in ölümünden bir gün önce ise eski ulaşım yöneticisi Alexander Fedotov, Moskova'daki Sheremetyevo Havalimanı yakınlarında bulunan lüks bir otelde ölü bulundu. Yanında herhangi bir intihar notu bulunmadı.

Fedotov'un geçen yıl St. Petersburg Ulaşım Müdürlüğü'ndeki görevinden ani şekilde ayrıldığı ve bu ayrılışın FSB soruşturmalarıyla bağlantılı olabileceği iddia ediliyor. Ayrıca, temmuz ayında görevden alınan eski Ulaştırma Bakanı Roman Starovoit ile yakın ilişkileri olduğu öne sürülüyor.

PEŞ PEŞE GELEN KAYIPLAR

Fedotov'un ölümü, yalnızca bir gün önce St. Petersburg'daki Ermeni Konsolosluğu'nda bilekleri kesilmiş halde bulunan eski gümrük müdürü Boris Avakyan'ın ölümüyle aynı döneme denk geldi. Avakyan'ın ölüm nedeni konusunda da "intihar mı, cinayet mi?" tartışmaları sürüyor.

Geçtiğimiz hafta ise savunma sanayiyle bağlantılı bir fabrikanın üst düzey yöneticisi Alexander Tyunin, silahla vurulmuş halde ölü bulunmuştu.

ARTAN ŞÜPHELER

Arka arkaya gelen bu vakalar, iş dünyasındaki çıkar çatışmaları ve siyasi baskılarla ilişkilendiriliyor.