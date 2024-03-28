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Rusya'yı kana bulayan saldırıyla ilgili çarpıcı detay! Alanda bulunan 100'e yakın insan kayıp

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22 Mart tarihinde Moskova'da düzenlenen terör saldırısının etkileri devam ediyor. Saldırı sırasında alanda bulunan 143 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de yaralandı.

KAYIP İHBARLARI SONRASI LİSTE OLUŞTURULDU

Rus yerel haber servisi Baza'nın bildirdiğine göre saldırı sırasında alanda bulunan 95'ten fazla insan hala kayıp. Ajans, acil servislere kurbanların yakınlarından gelen kayıp ihbarlarını derleyerek bir liste oluşturdu ve bu listeye göre alanda bulunan en az 95 kişinin hala kayıp olduğu belirlendi.

Rusya'yı kana bulayan saldırıyla ilgili çarpıcı detay! Alanda bulunan 100'e yakın insan kayıp

"KİMLİKLERİ TESPİT EDİLEMEDİ"

Haber ajansının açıklamasında, "Bu listelerde terör saldırısından bu yana yakınlarının iletişime geçemediği ancak yaralı ve ölü listelerinde bulunmayan kişiler yer alıyor. Bu insanlardan bazıları öldü, ancak henüz kimlikleri tespit edilemedi" ifadelerine yer verildi.

Rusya'yı kana bulayan saldırıyla ilgili çarpıcı detay! Alanda bulunan 100'e yakın insan kayıp

500'DEN FAZLA MERMİ BULUNDU

Saldırı makineli tüfek kullanan 4 DEAŞ'lı terörist tarafından gerçekleştirildi. Olay yerinde 500'den fazla mermi bulundu. Çatışmadan bu yana geçen günlerde Rus sosyal medya kanalları, kurbanların bulunmasına yardım etme çağrılarıyla dolup taştı.

Rusya'yı kana bulayan saldırıyla ilgili çarpıcı detay! Alanda bulunan 100'e yakın insan kayıp

NE OLMUŞTU?

Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce saldırı düzenlenmişti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü. Saldırıyı gerçekleştiren DEAŞ'lı 4 terörist tutuklanırken can kaybı dün itibarıyla 143'e yükselmişti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

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Yorumlar (6)

csd zbn:

YAVURLAR GEBERİN MÜSLÜMAN ÖLÜRKEN SES ÇIKARMAYAN GAZE UMURLARINDA OLMAYAN YAHUDİ MALLARINI BOYKOT ETMEYEN BİZDEKİ YAVURLARDA GEBERİN

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yanıtYanıtla
Bülent Levent:

lan insan bırakmadın memlekette

yanıt10
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Erdal KOYUYEŞİL:

Amaç belli Rusya'yı da karıştırıp başı derdine bırakıp Türkiye ye doğru savaşı getirmek amaç büyük ortadoğu dikkat etmek gerekiyor

4
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Mustafa TekkaleMMM:

Reise de mi ölsün diyorsun Apple kullanıyor, Microsoft kullanıyor, Facebook kullanıyor

4
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Abdullah null:

Kaçırılmı?lardır

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1
yanıtYanıtla
A B:

Teröristleri nakleden ışın tersine diğer insanları mı çekti

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