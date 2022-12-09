Rusya'yı ayağa kaldıran yangın! Alevler çatıdan başlayıp bir anda tüm AVM'yi sardı
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Rusya'nın başkenti Moskova'da Leningrad karayolu üzerindeki "MEGA Khimki" isimli alışveriş merkezinde yangın çıktı. İlk olarak çatıyı saran alevler bir saat içinde tüm alışveriş merkezine yayılırken, 18 bin metrekarelik bir alanın yandığı aktarıldı. İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
Rusya'nın başkenti Moskova'da "MEGA Khimki" isimli bir alışveriş merkezinde çıkan yangın ülkede deprem etkisi yarattı.
Çatıdan başlayıp tüm AVM'yi saran alevlerin ve gökyüzüne kadar ulaşan dumanların görüntüsü dünya basınında da geniş yankı uyandırdı.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada yangının toplam 18 bin metrekarelik alana yayıldığı ifade edilirken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde kontrol altına alınan yangında, 1 kişinin öldüğü bildirildi.
Yangın nedeniyle hipermarketin çatısı da çökerken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.