Rusya'yı ayağa kaldıran yangın! Alevler çatıdan başlayıp bir anda tüm AVM'yi sardı

Rusya'nın başkenti Moskova'da Leningrad karayolu üzerindeki "MEGA Khimki" isimli alışveriş merkezinde yangın çıktı. İlk olarak çatıyı saran alevler bir saat içinde tüm alışveriş merkezine yayılırken, 18 bin metrekarelik bir alanın yandığı aktarıldı. İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.