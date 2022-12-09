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Rusya'yı ayağa kaldıran yangın! Alevler çatıdan başlayıp bir anda tüm AVM'yi sardı

Dünya Haberleri

Rusya'nın başkenti Moskova'da Leningrad karayolu üzerindeki "MEGA Khimki" isimli alışveriş merkezinde yangın çıktı. İlk olarak çatıyı saran alevler bir saat içinde tüm alışveriş merkezine yayılırken, 18 bin metrekarelik bir alanın yandığı aktarıldı. İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da "MEGA Khimki" isimli bir alışveriş merkezinde çıkan yangın ülkede deprem etkisi yarattı.

Rusya'yı ayağa kaldıran yangın! Alevler çatıdan başlayıp bir anda tüm AVM'yi sardı

Çatıdan başlayıp tüm AVM'yi saran alevlerin ve gökyüzüne kadar ulaşan dumanların görüntüsü dünya basınında da geniş yankı uyandırdı.

Rusya'yı ayağa kaldıran yangın! Alevler çatıdan başlayıp bir anda tüm AVM'yi sardı

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada yangının toplam 18 bin metrekarelik alana yayıldığı ifade edilirken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde kontrol altına alınan yangında, 1 kişinin öldüğü bildirildi.

Rusya'yı ayağa kaldıran yangın! Alevler çatıdan başlayıp bir anda tüm AVM'yi sardı

Yangın nedeniyle hipermarketin çatısı da çökerken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Rusya'yı ayağa kaldıran yangın! Alevler çatıdan başlayıp bir anda tüm AVM'yi sardı

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Moskova Rusya Dünya Haberler

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